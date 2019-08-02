YÖK Atlas'ı 20 milyondan fazla kişi kullandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYÖK Atlas'ı 20 milyondan fazla kişi kullandı
GeriEğitim YÖK Atlas'ı 20 milyondan fazla kişi kullandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
02.08.2019 - 12:02, Son Güncelleme:/

YÖK Atlas'ı 20 milyondan fazla kişi kullandı

YÖK tarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas'tan bu tercih döneminde 2 milyon 669 bin; bugüne kadar ise 20 milyon 94 bin kişi faydalandı.

YÖK Atlas'ı 20 milyondan fazla kişi kullandı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), hayata geçirildiği günden bu yana 20 milyonu aşkın kişi tarafından kullanıldı. Programa, bu yılın üniversite tercih döneminde 2 milyon 669 bin tekil kullanıcı erişim sağladı.

YÖK tarafından üniversite ve bölüm tercihi yapacaklara yol göstermesi amacıyla 10 Mart 2016'da ‘https://yokatlas.yok.gov.tr’ internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, hem adaylar hem de rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun şekilde kullanıldı. Adayları rehber öğretmen gibi yönlendiren YÖK Atlas'tan, bugüne kadar 20 milyon 94 bin kişi faydalandı.

YKS TERCİH DÖNEMİNDE 2.6 MİLYON KİŞİ KULLANDI
İlk hizmete sunulduğu 2016'daki üniversite tercih döneminde 940 bin kişinin faydalandığı YÖK Atlas'ın kullanım sayısı her yıl arttı. YÖK Atlas, 2017 tercih döneminde 1 milyon 384 bin kişi tarafından kullanılırken, 2018'de bu sayı 1 milyon 963 bin oldu. Bu yıl, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklandığı 17 Temmuz'dan, tercihlerin sona erdiği 29 Temmuz'a kadar geçen sürede YÖK Atlas, 2 milyon 669 bin tekil kullanıcı sayısına ulaştı. YÖK Atlas'ın, eylülde tamamlanacak ek yerleştirme döneminin sonuna kadar 2.9 milyon kişi tarafından kullanılması bekleniyor.

EN FAZLA MOBİL ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPILDI
Sistemi kullananların yüzde 38'i YÖK Atlas'a bilgisayar üzerinden ulaşırken, yüzde 62'si cep telefonu veya tabletten giriş yaptı. Kullanıcıların yüzde 23.7'si İstanbul, yüzde 15.9'u Ankara, yüzde 7.7'si İzmir, yüzde 6.2'si Adana, yüzde 4.1'i Bursa, yüzde 3.7'si Antalya, yüzde 3.6'sı da Gaziantep'ten sisteme ulaştı.

ADAYLAR ORTALAMA 8 BÖLÜM İNCELEDİ
İstatistiklere göre, tercih dönemi boyunca sistemi ortalama 3'er kez kullanan adaylar, her kullanımda sitede ortalama 7 dakika 40 saniye zaman geçirdi ve sekiz farklı bölümü inceledi.

LİSANSTA İLGİ HUKUKTA
Bu yıl lisans düzeyinde tercih yapacaklar, binlerce üniversite programı arasında sırasıyla en çok hukuk, tıp ve diş hekimliği bölümlerini inceledi. Bu alanları, hemşirelik, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, beslenme ve diyetetik, eczacılık, sınıf öğretmenliği ile gastronomi ve mutfak sanatları izledi. Geçen yıl en çok ziyaret edilen 30 lisans bölümü arasında yer alan inşaat mühendisliği, işletme, Türk dili ve edebiyatı, iktisat, tarih, uluslararası ilişkiler, İngiliz dili ve edebiyatı, siyaset bilimi ve kamu yönetimi ile moleküler biyoloji ve genetik bölümleri bu yıl listeye giremedi.

EN ÇOK İLGİ GÖSTERİLEN ÖNLİSANS BÖLÜMLERİ
Önlisans adaylarının en çok ilgi gösterdiği bölümler ise sırasıyla ilk ve acil yardım, anestezi ve bilgisayar programcılığı oldu. Bu bölümleri, sırasıyla sivil havacılık kabin hizmetleri, tıbbi laboratuvar teknikleri, adalet, ağız ve diş sağlığı, tıbbi görüntüleme teknikleri, fizyoterapi ile ameliyathane hizmetleri izledi. Geçen yıl en çok ziyaret edilen 30 önlisans bölümü arasında yer alan inşaat teknolojisi, iş sağlığı ve güvenliği, optisyenlik, harita ve kadastro ile muhasebe ve vergi uygulamaları bu yıl listede yer almadı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
YÖK Atlas'ı 20 milyondan fazla kişi kullandı
‘Kurban bağışıyla eğitime destek olun’ çağrısı
Liselere yerleştirmede birinci nakil dönemi için son gün
6 yeni fakülte kuruldu