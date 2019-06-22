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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
22.06.2019 - 14:49, Son Güncelleme:/

YÖK Atlas’a 2 yeni modül eklendi

YÖK tarafından üniversite adaylarının hem okul hem meslek seçiminde daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen YÖK Atlas'a ‘Meslek’ ve ‘Tercih’ listesi modülleri eklendi. Adaylara dijital ortamda kariyer rehberliği hizmeti sunan modüllerden ‘Meslek Atlası’ sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşılabilecek. ‘Tercih Atlası’ ile adaylar basit bir üyelik adımı sonrasında, 2019-YKS kılavuzundaki programlardan en fazla 50'sini tercih listelerine ekleyebilecek.

YÖK Atlas’a 2 yeni modül eklendi
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen ‘YÖK Atlas’a ‘Meslek’ ve ‘Tercih’ listesi modülleri ekledi. Adaylara dijital kariyer rehberliği hizmeti sunan ve önlisans ve lisans seviyesindeki olası tüm tercihlerle ilgili tablolara erişim imkânı sağlayan modüllere http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilecek.

17 MİLYON KİŞİ KULLANDI
‘Öğrenci Dostu Yeni YÖK’ mottosuyla hareket eden YÖK, adayların üniversite ve meslek tercihlerini yaparken daha bilinçli karar verebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas), Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç tarafından 10 Mart 2016'da ilk kez kamuoyu ile paylaşmıştı. YÖK yetkililerinden alınan bilgiye göre adaylara kariyer rehberliği hizmeti sunan ve ilk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren YÖK Atlas, online olduğu günden bugüne kadar 17 milyon 162 bin farklı kişi tarafından kullanıldı. Tercih dönemlerinde sistemi kullanan sayısı 4 milyon 287 bine ulaştı.

MESLEKLERLE İLGİLİ BİLGİLERE ULAŞABİLECEKLER
YÖK Atlas programına, 2019-YKS sonrasında tercih yapacak adaylar ile eğitim camiasındaki yönetici ve araştırmacılar için faydalı olacağı düşünülen ‘Meslek Atlası’ ve ‘Tercih Atlası’ olmak üzere iki yeni modül daha eklendi ve adaylara üniversite tercihleri için adeta ‘dijital kariyer rehberliği’ hizmeti sunulmaya başlandı. Önlisans ve lisans seviyesindeki tüm mesleklerle ilgili tabloların yer aldığı ve http://yokatlas.yok.gov.tr adresinden bugünden itibaren kullanıma sunulan ‘Meslek Atlası’ sayesinde adaylar, tercih edecekleri mesleğe yönelik tüm bilgilere ulaşabiliyor.

‘Meslek Atlası’ modülünde, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf, KKTC ve yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programlarıyla ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları bulunuyor. Her meslekteki kontenjan ve yerleşen sayıları, puan ve başarı sırası analizi, yerleşenlerin öğrenim durumu, diğer tercihleri, ikamet yerleri ve mesleğin kaçıncı sırada tercih edildiği gibi veriler de yer alıyor.

HUKUK FAKÜLTELERİ ÖRNEĞİ
YÖK Atlas programına yeni eklenen ‘Meslek Atlası’ modülünde hukuk fakülteleriyle ilgili 2018 verileri şu şekilde yer alıyor:
"Hukuk fakültelerine yerleşenlerin puan ortalamaları (Y-EA) incelendiğinde, devlet üniversitelerindeki hukuk fakülteleri ile vakıf üniversitelerindeki hukuk fakülteleri arasında yaklaşık 50 puan fark göze çarpıyor. Yerleşenlerin başarı sıraları değerlendirildiğinde, devlet üniversitelerindeki hukuk fakültelerine en son yerleşen adayın 42 bininci, vakıf üniversitelerindeki hukuk fakültelerine en son yerleşen adayın 189 bininci olduğu görülüyor. Hukuk fakültelerine yerleşenlerin hangi coğrafi bölgelerde ikamet ettikleri dikkate alındığında, Marmara ve İç Anadolu bölgeleri ilk iki sırada yer alıyor. Hukuk fakültelerine en az aday yerleşen bölgenin 1082 kişi ile Doğu Anadolu Bölgesi olduğu ortaya çıkıyor. Hukuk fakültelerine İstanbul'dan 2 bin 380, Ankara'dan 1819 kişi yerleşirken; Ardahan ve Tunceli'den sadece dokuzar kişinin yerleştiği gözlemleniyor. Hukuk fakültelerine yerleşen her 100 kişiden 45'i, lise mezuniyeti sonrası girdikleri ilk YKS'de yerleşirken, 100 kişi içinde dokuzu ise bir üniversiteyi bitirdikten sonra yeniden YKS'ye girerek hukuk fakülteli oldu.

Hukuk kontenjanları tercih formlarında toplamda 382 bin 165 kez tercih edilmiş. Kontenjana oranlandığında 2018'de Türkiye'de bir hukuk kontenjanına 23 kişi talip olmuş. Devlet hukuk kontenjanında bu oran 31 kişi, vakıflarda ve KKTC üniversitelerinde ise yaklaşık 12 kişi.

Hukuk fakültelerine yerleşenlerin tercih formları incelendiğinde, tercihlerin yüzde 74.6'sının hukuk mesleğine odaklandığı görülüyor.

Hukuk fakültelerine yerleşenlerin hukuk mesleğine alternatif olarak, sırayla psikoloji (yüzde 4.3) rehberlik ve psikolojik danışmanlık (yüzde 2.7), diş hekimliği (yüzde 1.9) tercihlerine yer verdiği dikkati çekiyor."

TERCİH LİSTESİ EKLENDİ
YÖK Atlas'ı sık kullanan üniversite adaylarının isteği doğrultusunda ‘Tercih Listesi’ modülü, 2019 tercih dönemi öncesinde sisteme dahil edildi. Kullanıcılar, bu modül sayesinde basit bir üyelik adımının ardından 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini ‘tercih’ listelerine ekleyebilecek. Bu sayede YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme tekrar girdiklerinde aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilecekler.

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