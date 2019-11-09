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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 09.11.2019 - 11:33, Son Güncelleme:/

YÖK Atlas verileri güncellendi

YÖK tarafından, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas, güncellendi. YÖK Atlas’ı bugüne kadar 22 milyon 710 bin kişi kullandı.

YÖK Atlas verileri güncellendi
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Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK), üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunduğu YÖK Atlas güncellenerek erişime açıldı. YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, 10 Mart 2016'da ‘https://yokatlas.yok.gov.tr’ internet adresinden hizmete sunulan YÖK Atlas, tercih dönemlerinde üniversite adayları ve onlara rehberlik hizmeti veren eğitimciler tarafından yoğun şekilde kullanıldı. Adayların üniversite ve bölüm tercihlerini yaparken daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla geliştirilen ve onlara kariyer rehberliği hizmeti sunan YÖK Atlas, bugüne kadar 22 milyon 710 bin kişi tarafından kullanıldı. İlk kez 2016-ÖSYS sürecinde hizmete giren YÖK Atlas, 2017, 2018 ve 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih dönemlerinde de başvurulan önemli bilgi ve rehberlik kaynaklarından oldu. YÖK Atlas'ı, 2016, 2017, 2018 ve 2019'un tercih dönemlerinde 7 milyon 91 bin kişi kullandı.

2019-YKS TERCİH DÖNEMİNDE İKİ YENİ MODÜL EKLENDİ
YÖK Atlas'a 2019-YKS tercih döneminde ‘Meslek Atlası’ ve ‘Tercih Listesi’ adlı iki yeni modül eklendi. ‘Meslek Atlası’nda, ÖSYM'nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan devlet, vakıf ve KKTC üniversiteleri ile yabancı üniversitelerin lisans ve önlisans programları ve ilgili meslek bazında geçen yılın kontenjanları, yerleşme ve tercih edilme bilgilerinin detayları yer aldı. Tercih Listesi modülüyle kullanıcılara basit bir üyelik adımının ardından 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan programlardan en fazla 50'sini tercih listelerine ekleme imkânı sunuldu. Böylece YÖK Atlas'ı tekrar kullanmak üzere sisteme giren kullanıcılar, aynı liste üzerinden işlemlerine devam edebilme imkanı buldu.

2020 TERCİH DÖNEMİ ÖNCESİNDE YENİ MODÜLLERİN EKLENMESİ PLANLANIYOR
Her sene eklenen yeni modüllerle içeriği genişletilen YÖK Atlas'a 2020-YKS tercih dönemi öncesinde yeni modüllerin eklenmesi hedefleniyor. Bu kapsamda YÖK tarafından yapılan çalışmalarda, üniversite öğrencilerinin bölümlerinden memnuniyet düzeyleri ile mezun profilleri üzerinde duruluyor.

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