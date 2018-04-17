Akademisyenlere yurtdışında burslu eğitim için başvuru zamanı
YÖK tarafından, bu yıl ilk defa uygulamaya geçecek ve her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine yurtdışında burslu eğitim imkânı sağlayacak 'YÖK-YUDAB' Programı başvuruları başladı.
YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, ilgili akademisyenlere mektup göndererek Doktora yapan Araştırma Görevlileri için Yurt Dışı Araştırma Bursları (YÖK-YUDAB) hakkında bilgi verdi.
Türkiye'nin 2023 yılında dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefi kapsamında, YÖK olarak birçok yeni programı hayata geçirdiklerini belirten Saraç, nitelikli bilgi ve nitelikli insan kaynağının bütün çalışmaların hedefi olduğunu, bu hedefe ulaşmak için sürekli yenilik peşinde olduklarını söyledi.
Yükseköğretimde kalitenin en önemli kavram olduğunun altını çizen Saraç, ilk niteliğindeki projelerle Türk yükseköğretimini yeniden şekillendirmeye başlamalarının artık kabul gören bir gerçek olduğunu vurguladı.
Saraç, Türkiye'de doktoralı insan kaynağının nicelik olarak artırılmasının yanı sıra niteliği de yükseltmek yolunda gerçekleştirdikleri projelere bir yenisini daha eklediklerini bildirdi.
Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda, belirlenen öncelikli alanlarda yükseköğretim tarihinde ilk kez başlatılan YÖK-YUDAB ile devlet üniversitelerinde doktora eğitiminde tez aşamasında olan 400 araştırma görevlisine yurtdışında en az altı ay en fazla bir yıl süreyle tezleri ile ilgili araştırma yapma imkânı sunulacağını belirten Saraç, "Bu imkân, Yeni YÖK'ün Türk Yükseköğretiminde kalite çıtasının yükseltilmesi yönündeki çabalarında yeni bir merhale. Bu projeyle genç bilim insanlarımızın dünya bilim hayatıyla da kucaklaşmasını istiyoruz. Bu proje, doktora yapan istikbalin genç akademisyenlerine yeni bir imkân sunuyor" dedi.
Yekta Saraç, önümüzdeki günlerde ise doktorasını tamamlamış genç bilim insanlarına yönelik yeni bir proje ile akademinin önüne çıkacaklarını belirtti. Yeni YÖK'ün 'akademisyen dostu' olmasını istediklerini ve bunun için çalıştıklarının altını çizen Saraç, sistemi başarı üzerinde kurgulamak ve başarıyı ödüllendirmenin, sistemin başarısı için önemine işaret etti.
YÖK-YUDAB kapsamında yurtdışında doktora araştırma başvurusu yapmak isteyen araştırma görevlilerinin bugünden itibaren 31 Temmuz'a kadar https://yoksis.yok.gov.tr/ internet adresinden başvurularını yapabileceklerini bildiren Saraç, bu programa başvuru yapacak araştırma görevlilerinin danışman hocalarından da öğrencilerine rehberlik yapmaları ve onları yönlendirmeleri noktasında katkılarını beklediklerini söyledi.
Bu yıl ilk defa uygulamaya geçecek YÖK-YUDAB kapsamında, her yıl tez aşamasındaki 400 araştırma görevlisine, aylık 2 bin 500 - 3 bin 500 lira arasında değişen oranlarda burs ile yurtdışında eğitim imkânı sağlanacak.
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