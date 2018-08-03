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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Eğitim
03.08.2018 - 21:26, Son Güncelleme:

YÖK'ten YKS açıklaması: Tercih yapacak öğrenciler için barajlar genişletildi

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YÖK'ten YKS açıklaması: Tercih yapacak öğrenciler için barajlar genişletildi

YÖK, YKS ile ilgili yeni bir düzenleme yaptı. Buna göre, hukuk, mühendislik, mimarlık, tıp ve öğretmenlik programlarının baraj sıralamaları yükseltildi. Tercih yapacak öğrenciler için barajın genişletildiği ifade edilen açıklamada, "Öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlenmiştir" denildi.

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama şu şekilde:
"Yeni YÖK olarak yükseköğretim sistemimizde eğitim-öğretimin niteliğinin arttırılmasına büyük önem atfediyor ve bu maksatla düzenlemeler gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili paydaşlarımızın fikirlerini alarak yaptığımız bu düzenlemeler, eğitim-öğretim süreçlerimizin  girdilerine, içeriklerine ve çıktılarına odaklanıyor.

Bu düzenlemeler kapsamında hatırlanacağı üzere meslek icrasına yönelik bazı programlara öğrenci kabulünde 'başarı sırasına göre sınırlama' uygulaması başlatılmış ve ilk olarak tıp ve hukuk programlarında başarı sırası sınırları belirlenmiş ve 2015 ÖSYS’de uygulanmaya başlamıştı. Aynı bağlamda mühendislik ve mimarlık alanındaki programlar için başarı sırası sınırlaması 2016 ÖSYS’de, öğretmenlik programları için ise 2017 ÖSYS’de hayata geçirilmişti. Bu uygulamalarımızın toplumun farklı kesimleri tarafından kabul görmüş olması, paydaşlarımızın bu uygulamayı tasvip etmiş olması, eğitim-öğretimin kalite çıtasını yükseltme yolunda attığımız bu adımın doğru bir adım olduğunu teyit etmiştir. Nitekim diğer bazı programlar için de aynı doğrultuda karar alınması noktasında gerek akademi camiamızın gerekse ilgili paydaşların talepleri kurulumuza intikal ediyor.

Ülkemizin, her düzeyde nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olduğu noktasından hareket ederek, ezberciliği değil, temel yeterlikleri önceleyen, sözel ve sayısal alanlarda muhakeme ve analizi öne çıkarmayı hedefleyen bir anlayışla ilk kez 2018’de gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) sonuçları birkaç gün önce açıklandı. 

Açıklanan sınav sonuçları, kontenjanlar ve farklı puan türlerinde tercih hakkı kazanan öğrenci havuzunun genişlemiş olması durumu birlikte analiz edildi. Bu analizler sonucunda öğrencilerimizin lehine olmak üzere önceki yıllarda yürürlüğe konulan bazı programlara ait başarı sırası sınırlamalarının kalite önceliğimizden sarfınazar edilmeksizin genişletilmesi uygun görülmüş ve ilgili programların tercih edilebilmesi için gerekli olan asgari başarı sıralaması sınırları bu yıl için aşağıdaki şekilde belirlendi:

YÖKten YKS açıklaması: Tercih yapacak öğrenciler için barajlar genişletildi

 

*: (Orman. Ziraat. Su Ürünleri Fakülteleri programlan ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programlan hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programlan dâhil)

**: (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil) 

 

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