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Eğitim
AA
Haber Giriş: 09.12.2019 - 10:18, Son Güncelleme:/

YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak

Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversiteleri rektör adaylığı başvuruları başladı. Adaylar, 20 Aralık'a kadar başvuruda bulunulabilecek.

YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör ataması yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adayların 20 Aralık Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.

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