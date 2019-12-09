Eğitim
Haber Giriş: 09.12.2019 - 10:18, Son Güncelleme:/
YÖK 3 üniversiteye rektör adaylığı başvurusu alacak
Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversiteleri rektör adaylığı başvuruları başladı. Adaylar, 20 Aralık'a kadar başvuruda bulunulabilecek.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Bilecik Şeyh Edebali, Hacettepe ve Selçuk üniversitelerine rektör ataması yapılacak. Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş şartları taşıyan adayların 20 Aralık Cuma mesai saati bitimine kadar YÖK Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.
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