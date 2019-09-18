YÖK 2019 Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
YÖK’ün 2017-2018 eğitim yılından beri verdiği Üstün Başarı Ödülleri’nin bu seneki sahipleri belli oldu.
Üniversitelerdeki bilimsel araştırmayla gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılında ilk kez hayata geçirilen ve bu yıl üçüncüsü verilen ‘YÖK Üstün Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘2019-2020 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride sunuldu. YÖK tarafından, ‘Bireysel Ödüller’ kapsamında ‘Yılın Doktora Tez’ ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler ve çalışmaları, hoca-talebe ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya önem verildiğini göstermek amacıyla, doktora öğrencisinin danışman hocasıyla birlikte ödüllendirilmesine karar verildi.
'Bireysel Ödül' kategorisi ödül alanların isimleri ve çalışmaları ise şöyle:
- Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde; “Otizmli Çocukların Sosyal İletişim Becerilerinin Geliştirilmesi” alanında yaptıkları doktora teziyle Dr. Erkan Kurnaz ve tez danışmanı Doç. Dr. Onur Kurt,
- Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde; “İçme Suyu Arıtımında Nano Gözenekli Membran Filtre Üretimi” alanında yaptıkları doktora teziyle Dr. Reyhan Şengür Taşdemir ve tez danışmanları Prof. Dr. İsmail Koyuncu ve Prof. Dr. Volodymyr V. Tarabara,
- Sağlık Bilimleri Kategorisinde; “Prostat Kanserinde Yeni Hücresel Bir Mekanizmanın Aydınlatılması” alanında yaptıkları doktora teziyle Dr. Öğr. Üyesi Yalçın Erzurumlu ve tez danışmanı Prof. Dr. Petek Ballar Kırmızıbayrak.
TOPLUMA HİZMET ÖDÜLÜ
'Kurumsal Ödül' kategorilerinde ödüllerini alan üniversiteler ise şunlar:
- Topluma Hizmet Ödülü; “Kanser Tedavisinde Lazerli Fotodinamik Terapi Yöntemi ve Toplumun Bilinçlendirilmesi” başlıklı başvurusu ile Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne,
- Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü, “TRB1 Bölgesinin İklim Değişikliğine Adaptasyonunda Yerel Kalkınma Dinamizmi” başlıklı başvurusu ile Fırat Üniversitesi’ne,
- Üniversite-Sektör İşbirliği Ödülü, “ODTÜ – TUSAŞ Çok Hafif Uçak (Very-Light Aircraft (VLA) Tasarım ve Geliştirme” başlıklı başvurusu ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne,
- Uluslararası İşbirliği Ödülü ise, “Piri Reis Üniversitesi ile Katar Silahlı Kuvvetleri Arasında ‘Katar Deniz Harp Okulunun İhdası’ (Akademik Birimi Oluşturma) İşbirliği” başlıklı projesi ile Piri Reis Üniversitesi’ne.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle