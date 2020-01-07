'YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi’ne yeni alanlar eklendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından, ‘Türkiye'nin Otomobili’nin üretiminde de ihtiyaç duyulabilecek doktoralı mühendislerin yetiştirilmesi için burs miktarı aylık 4 bin 500 lirayı bulan ‘YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi’ne yeni bilim alanları eklendi. 2016-2017 akademik yılında hayata geçirilen bur programı kapsamında, 100 öncelikli tematik alanda doktora yapan öğrenci sayısı 4 bin 250'ye ulaştı. YÖK'ün 2020 vizyonunda, proje kapsamında öncelikli alanlardaki doktoralı kişi sayısının 5 bine çıkarılması hedefi de yer alıyor.

‘TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ’ İÇİN DOKTORALI MÜHENDİSLER YETİŞTİRİLECEK

‘Türkiye'nin Otomobili’nin üretiminde ihtiyaç duyulacak doktoralı insan gücünün yetiştirilmesi için çalışmalarını yürüten YÖK, YÖK 100/2000 Doktora Burs Projesi'ndeki doktora programlarına yeni alanlar ekledi. YÖK'ün doktora programlarına, ‘elektrikli ve hibrid araçlar’ dışında, ‘enerji depolama’, ‘güç elektroniği’ ve ‘motor teknolojileri’ başlığıyla üç yeni bilim alanı daha dahil edildi. Bu alanlarda doktora yapmak isteyenler, 4 bin 500 lirayı bulan burs alabilecek. YÖK, 10 Ocak'a kadar bu alanlarda doktora programı açacak yükseköğretim kurumlarının başvurusunu alacak. Bu başvuruların sonuçlanmasının ardından, doktora yapmak isteyen öğrenciler bu üniversitelere başvurabilecek. Üniversitelerde halen otomotiv sektörüne yönelik eğitim veren ‘Otomotiv Teknolojisi, Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi ile Makine’ önlisans programları da bulunuyor.

KURUMLARDAN GELEN TALEPLER DİKKATE ALINIYOR

YÖK yetkilileri, doktora programlarındaki tematik alanlar belirlenirken kurum ve kuruluşlardan kendi alanlarında doktoralı insan yetiştirilmesi için gelen talepleri mutlaka dikkate aldıklarını belirtti. YÖK'ün doktora programlarına eklenen bölümler arasında ayrıca, ‘Doğu Akdeniz çalışmaları, uluslararası çatışma çözümleri/müzakere ve arabuluculuk, savunma teknolojileri, görünmezlik teknolojileri, uydu tasarımı, patlayıcı davranışları ve detonasyon teknolojisi, çağdaş radar teknolojileri, hava platformu tasarımı, güdüm teknolojileri, kamu diplomasisi, kırsal kalkınma, soykırım çalışmaları, dil ve konuşma terapisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon’ da bulunuyor.