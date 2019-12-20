YLSY'ye başvurular yüzde 27 arttı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü ile Marmara Üniversitesi (MÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliğiyle 2019 Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY) Çalıştayı gerçekleştirildi. Marmara Üniversitesi’nde yapılan ve 13 üniversitenin temsilcilerin de olduğu çalıştayın açılışında konuşan Marmara Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Harun Duman, ilk yazılı ve sözlü yabancı dil öğrenme çalışmalarının milattan önce 2 binli yıllarda Akadlar'ın Sümer ülkesini ele geçirip Sümerce öğrenmeleriyle başladığını söyledi.

'ATATÜRK KENDİ MAAŞIYLA DESTEKLEDİ'

Türklerin yaşadıkları geniş coğrafyada 6’ncı yüzyıldan itibaren Çince, Sanskritçe ve Persçe gibi lisanlarla iletişime geçtiklerini belirtti. Duman, “10’uncu yüzyıldan sonra Farsça ve Arapça, Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızca; 1700'lü yıllardan sonra Fransızca ve diğer Batı dilleri öğrenimi önem kazandı. ‘1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’ ise cumhuriyetin ilanından kısa süre sonra 1929 yılında hayata geçirildi. O dönem çok değerli insanlar yurtdışına eğitime gönderildi. 1929’da ekonomik kriz sebebiyle bütçeler kısıtlı olduğundan Atatürk, 'Benim şahsi maaşımdan kesin, bu programı destekleyin' dedi. Kararlı bir şekilde programı destekledi. Sadi Irmak, Fuat Hayri Ürgüplü gibi daha sonra başbakanlık yapan birçok isim gitti” diye konuştu.

‘DİL SÜRECİNDE TEMELİ SAĞLAM ATARSAK YURTDIŞINDA BAŞARI OLUMLU ETKİLENİYOR’

Birinci oturumda konuşan MEB Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Fatih Kuzu ise çeşitli yönleriyle yurtdışına öğrenci gönderme programını anlattı. Birçok devlet adamı, sanatçı, bilim insanının yetişmesine katkı sağlayan programın yeterince tanınmadığını söyleyen Kuzu, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak programın eksiklerini gidermek için yasal düzenlemelerden fiili uygulamalara kadar ciddi bir yenilenmeye gidildi. Programın tüm başarılı öğrencilere ulaşması için elimizden geleni yapıyoruz. Son beş yılda açtığımız kontenjanlara başvuru sayısı artıyor. 2019 YLSY'de bir önceki yıla göre 30-40 daha az kontenjan açmamıza rağmen başvuran öğrenci sayısında yüzde 27 artış oldu. Hala kanun anlamında bazı eksiklikler olmakla birlikte program ciddi manada bir ivme kazandı. Bakanlık olarak doğru alanları ve doğru öğrencileri seçmeyi hedefliyoruz. Bu programın dil sürecinde temeli sağlam atarsak yurtdışında başarı olumlu etkileniyor. Başarısız olan öğrencilerle ilgili rapor istediğimizde önemli kısmında dil seviyesinin yeterli olmaması sebebiyle başarılı olamadıklarını görüyoruz. Programda öğrencilerin yüksek lisans ve doktorada doğru şekilde yönlendirilmesi için danışman ataması önemli. Her üniversitede LYSY koordinatörü ve bundan sorumlu bir rektör yardımcısı bulunuyor. LYSY programına katılan öğrencilerin Türkiye'ye döndüklerinde aldıkları eğitim doğrultusunda istihdamları sağlanıyor” dedi.

Çalıştayda ayrıca uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri de konuşuldu.