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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Gaye Şeyma CAN
08.08.2019 - 17:27, Son Güncelleme:/

YLSY başvuruları başladı

MEB, Türkiye’nin nitelikli insan ihtiyacını karşılamak amacıyla yetiştirilmek üzere 1195 öğrenciyi yurtdışına gönderecek. Öğrenciler YLSY’ye başvurularını 26 Ağustos’a kadar yapabilecek.

YLSY başvuruları başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yükseköğretim kurumları ile diğer kamu ve kuruluşlarının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla, resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere 1195 öğrenciyi yurtdışına gönderecek. Öğrencileri, Yurtdışına Lisansüstü Eğitim için Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı (YLSY) belirleyecek. Adaylar 7-26 Ağustos arasında MEB’in ‘http://rebus.meb.gov.tr’ internet adresinden ‘T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını’ kullanarak başvuru yapabilecek.

ADINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK KURUMLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

SıraKurumlarKontenjan
1Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı5
2Çevre ve Şehircilik Bakanlığı46
3Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü16
4Diyanet İşleri Başkanlığı49
5Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü84
6Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı23
7Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı18
8Kültür ve Turizm Bakanlığı13
9Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü65
10Milli Eğitim Bakanlığı6
11Milli Savunma Üniversitesi92
12Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü5
13Nükleer Düzenleme Kurumu72
14Orman Genel Müdürlüğü5
15Savunma Sanayii Başkanlığı38
16Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü7
17Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü64
18Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı2
19Türkiye Atom Enerjisi Kurumu65
20Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü44
21Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı25
22Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı37
23Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü15
24Yükseköğretim Kurumları400
 Genel Toplam1195

ALES PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ
Başvurularda 2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar ve 2019 İlkbahar dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) tercih edilebilecek programın puan türünden alınan puanların en yüksek olanı geçerli sayılacak. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için bu dönemlerde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almak gerekiyor.

Lisansüstü öğrenim grubu tercihleri iki aşamalı gerçekleştirilecek. Lisansüstü Öğrenim Grupları sütunundan en fazla 30 tercih yapılabilecek, seçme işleminde, ALES puan üstünlüğü ve tercih sırası önemli. Bu nedenle tercihler yapılırken eğitim görmek istenen alanların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması gerekiyor. Birden fazla lisansüstü öğrenim grubu tercihi yapan adaylar ALES puan üstünlüğü ve tercih sırası dikkate alınarak yalnızca bir lisansüstü öğrenim grubu (adayın yerleştiği lisansüstü öğrenim grubu) için sözlü sınava çağrılacak. Adayların sözlü sınav puanlarının yüzde 40’ı, başvuru sürecinde kullanılan ALES puanlarının yüzde 40’ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20’sinin hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşturulacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihleri ‘http://yyegm.meb.gov.tr’ ile ‘http://rebus.meb.gov.tr’ adreslerinden ilan edilecek. Adayların sözlü sınava girerken; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport, sözlü sınav giriş belgesi, aday bilgi formu belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sözlü sınavda adaylar; alan bilgisi konularıyla ilgili bilgi düzeyi (20 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan), iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan), akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan), yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ 50 TL
Adaylar, REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydettikten sonra ödeme yapabilecek. Adayların ‘YLSY Başvuru İşlemleri’ ekranına girerek tercih yapabilmesi için 50 TL olan başvuru/seçme ücretini yatırmaları gerekiyor. Ücreti tüm banka kartları/kredi kartları ile ‘https://odeme.meb.gov.tr/’ internet ya da MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin ‘Kurumsal Tahsilât Programı’ aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılığı üzerinden ‘YLSY Başvuru Ücreti’ adı altında yatırabilirler. Başvuru ücreti ödeme işlemleri için son gün 26 Ağustos 2019.

YLSY BAŞVURU VE TERCİH KILAVUZU’NA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

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