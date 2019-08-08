YLSY başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yükseköğretim kurumları ile diğer kamu ve kuruluşlarının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla, resmi burslu statüde yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi görmek üzere 1195 öğrenciyi yurtdışına gönderecek. Öğrencileri, Yurtdışına Lisansüstü Eğitim için Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme Programı (YLSY) belirleyecek. Adaylar 7-26 Ağustos arasında MEB’in ‘http://rebus.meb.gov.tr’ internet adresinden ‘T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını’ kullanarak başvuru yapabilecek.

ADINA ÖĞRENCİ GÖNDERİLECEK KURUMLAR VE KONTENJAN DAĞILIMI

Sıra Kurumlar Kontenjan 1 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı 5 2 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 46 3 Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü 16 4 Diyanet İşleri Başkanlığı 49 5 Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 84 6 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 23 7 Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı 18 8 Kültür ve Turizm Bakanlığı 13 9 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 65 10 Milli Eğitim Bakanlığı 6 11 Milli Savunma Üniversitesi 92 12 Nadir Toprak Elementleri Araştırma Enstitüsü 5 13 Nükleer Düzenleme Kurumu 72 14 Orman Genel Müdürlüğü 5 15 Savunma Sanayii Başkanlığı 38 16 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 7 17 Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 64 18 Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 2 19 Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 65 20 Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü 44 21 Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 25 22 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 37 23 Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü 15 24 Yükseköğretim Kurumları 400 Genel Toplam 1195

ALES PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ÖNEMLİ

Başvurularda 2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar ve 2019 İlkbahar dönemlerinde yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda (ALES) tercih edilebilecek programın puan türünden alınan puanların en yüksek olanı geçerli sayılacak. Başvurunun geçerli sayılabilmesi için bu dönemlerde yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almak gerekiyor.

Lisansüstü öğrenim grubu tercihleri iki aşamalı gerçekleştirilecek. Lisansüstü Öğrenim Grupları sütunundan en fazla 30 tercih yapılabilecek, seçme işleminde, ALES puan üstünlüğü ve tercih sırası önemli. Bu nedenle tercihler yapılırken eğitim görmek istenen alanların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması gerekiyor. Birden fazla lisansüstü öğrenim grubu tercihi yapan adaylar ALES puan üstünlüğü ve tercih sırası dikkate alınarak yalnızca bir lisansüstü öğrenim grubu (adayın yerleştiği lisansüstü öğrenim grubu) için sözlü sınava çağrılacak. Adayların sözlü sınav puanlarının yüzde 40’ı, başvuru sürecinde kullanılan ALES puanlarının yüzde 40’ı ve lisans mezuniyet notunun yüzde 20’sinin hesaplanmasıyla YLSY Puanı (yerleştirme puanı) oluşturulacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihleri ‘http://yyegm.meb.gov.tr’ ile ‘http://rebus.meb.gov.tr’ adreslerinden ilan edilecek. Adayların sözlü sınava girerken; Türkiye Cumhuriyeti nüfus cüzdanı/kimlik kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport, sözlü sınav giriş belgesi, aday bilgi formu belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sözlü sınavda adaylar; alan bilgisi konularıyla ilgili bilgi düzeyi (20 puan), bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade kabiliyeti ve muhakeme gücü (20 puan), iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti (20 puan), bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (20 puan), akademik çalışmalara yatkınlığı (20 puan), yönlerinden sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek.

BAŞVURU ÜCRETİ 50 TL

Adaylar, REBUS’a giriş yaparak başvuru bilgileri ekranındaki bilgileri doldurup kaydettikten sonra ödeme yapabilecek. Adayların ‘YLSY Başvuru İşlemleri’ ekranına girerek tercih yapabilmesi için 50 TL olan başvuru/seçme ücretini yatırmaları gerekiyor. Ücreti tüm banka kartları/kredi kartları ile ‘https://odeme.meb.gov.tr/’ internet ya da MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Döner Sermaye İşletmesinin ‘Kurumsal Tahsilât Programı’ aracılığıyla T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası’ndan herhangi birine ATM veya bu bankaların internet bankacılığı üzerinden ‘YLSY Başvuru Ücreti’ adı altında yatırabilirler. Başvuru ücreti ödeme işlemleri için son gün 26 Ağustos 2019.

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