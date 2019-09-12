YKS’yi kazanamayanlara 1 yıl daha indirimli ulaşım imkanı
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Yükseköğretin Kurumları Sınavı´nı (YKS) kazanamamış öğrencilerin, bir yıl daha indirimli ulaşım kartı kullanmasına karar verdi. Kararda ayrıca ücretli öğretmenlik yapanların da indirimli ulaşım kartı alması karara bağlandı.
İBB' Meclisi, Eylül ayı toplantılarının ikinci oturumunu yaptı. Liseden mezun olup da YKS sonucuna göre bir bölüme yerleşememiş öğrencilerin kartlarının süresinin 1 yıl daha uzatılması görüşüldü. Teklif oybirliğiyle kabul edildi. Buna göre söz konusu öğrenciler ulaşım kartlarını 40 lira karşılığında 200 geçiş olarak uzatabilecek. Ayrıca toplu ulaşımda öğretmenlere uygulanan indirimden, ücretli öğretmenlik yapanların da yararlanmasına karar verildi.
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