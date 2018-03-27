YKS’ye yaklaşık üç ay kaldı... Adaylar için test çözme ve net artırma tüyoları

Üniversiteye hazırlık süreci adayların gözünde oldukça büyüyor. Deneme sınavlarından iyi sonuç alamayan öğrenciler strese giriyor. Ancak bu durumun nedeni bazen test çözme tekniklerini yeteri kadar bilmemekten kaynaklanıyor. Haziran ayında yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) üç ay kala adayların test çözme tekniğini iyi kavraması gerektiğini belirten uzmanlar, öğrenciler için bu teknikleri ve net artırma tüyolarını sıraladı. İşte test sorularını daha hızlı ve doğru çözmek için yapılması gerekenler ve kalan sürede doğru çalışma yöntemleri:

DOĞRU CEVAP ASLINDA ÖNÜNÜZDE

- Testi kolaylaştırmanın ilk basamağı sizden ne istendiğini iyi anlamaktır. Okuduğunu anlayabilenler daha başarılı olur. O halde öncelikle okuma becerinizi geliştirmelisiniz.

- Doğru cevap beş seçenekten mutlaka biridir ve önünüzdedir. Bazen doğru yanıtı bulmak yerine, olmayacak yanlış seçenekleri elemek işinizi daha da kolaylaştırabilir. Eleme yöntemine sık sık başvurabilirsiniz.

- Önce soru kökünü okumak sizi soruda aramanız gereken konuya yoğunlaştırır. Sorudan önce seçenekleri okumamalısınız. Size verilenleri ve sizden isteneni tam kavramalısınız.

- Sorularda ‘her zaman’, ‘hiçbiri’, ‘asla’ gibi ifadeler ve ‘-meli/-malı’ gibi ekler varsa bu seçeneklerin yanlış olma ihtimalini unutmayın.

UZUN SORULARDAN KORKMAYIN

- Uzun sorular zor diye düşünüp, korkabilirsiniz. Fakat bu sorular fazla detay veren ve iyi açıklanmış sorulardır. Dikkatli okuduğunuzda kolayca yapabilirsiniz.

- Birbirinin zıddını içeren seçeneklere dikkat etmelisiniz. Genellikle cevap bunlardan biri olabilir.

- Farklı soru kalıplarına kendinizi hazırlamalısınız. Bunun için de birçok kaynaktan test çözmeniz gerekiyor.

- Bazı testler daha çok bilgiye dayalıyken, YKS gibi merkezi sınavlarda birçok soru salt bilginin dışında akıl yürütme ve muhakeme becerileriyle de çözülebilir. Bu becerileri geliştirecek çalışmalar yapmalısınız, analitik düşünme becerinizi geliştirmelisiniz.

- Bir ders için doğru bir yöntem olan teknik, başka bir ders için bizi aynı doğru sonuca götürmeyebilir. Her dersi kendine has özellikleriyle ele almalı ve çalışmalarınıza bunu yansıtmalısınız.

PUAN KATKISI YÜKSEK OLAN DERSLERE ÇALIŞIN

- Kalan sürede, YKS’de netleri artırmak için bildiğiniz konularla zaman kaybetmek yerine henüz tam pekiştirilmemiş ve soru çıkma olasılığı yüksek olan konulara önem vermelisiniz. Her şeyi öğrenmeye çalışırken hiçbir şeyi öğrenmeme riskini unutmamalısınız.

- Yaklaşık üç aylık zaman diliminde daha seçici davranın ve hem puan katkısı yüksek derslere önem verin, hem de bu dersleri konu bağlamında önem sırasına dizin. Örnek soru kitapçığı ve geçmiş yılların soru dağılımları bu konuda başvurulacak doğru referanslardır.

- Mutlaka günlük çalışma programına göre hareket etmelisiniz. Verim alabildiğiniz süre kadar çalışmalısınız.

KISA MOLALAR DAHA KOLAY YOĞUNLAŞMANIZI SAĞLAR

- Testteki başarı, deneyim ve aşinalıkla da yakından ilişkilidir. Gerçek sınav ortamından önce ne kadar çok bu yaşantıyı deneyimler ve aşinalık kazanırsanız başarıyı da o ölçüde artırma şansını yakalarsınız. Birebir gerçek sınavın simülasyonunu yaratırcasına deneme sınavları uygulamalısınız.

- Sınav sonrasına ilişkin kaygı ve stres oluşturucu duygu ve düşüncelerden de uzak durmak sizin için iyi olur. Yapılmamış bir sınavdan zihne stres pompalamanın sizi teşvik etmeye ve başarınızı artırmaya hiçbir faydası yok, aksine zararı dokunur.

- Uzun soluklu sınavlar bir de beklenti yüksekse zihni fazlasıyla yorar. Kısa molalar zaman kaybı değildir. Dikkatinizi daha kolay yoğunlaştırmanızı sağlar, sizi basit hatalardan alıkoyar.