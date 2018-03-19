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    YKS'ye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri

    Eylül YÜCESAN
    19.03.2018 - 10:57 | Son Güncelleme:

    YKS’ye yaklaşık üç ay var. Üniversite adayları, 23-24 Haziran’da TYT ve AYT’de istedikleri üniversiteye girmek için ter dökecek. Heyecan şimdiden başladı. Peki, adaylar bu süreyi nasıl değerlendirmeli?

    23-24 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) dört aydan az bir zaman kaldı. 1 Mart’ta başlayan başvurular, 21 Mart’ta sona erecek. Öğrenciler, sınav zamanı yaklaştıkça endişelenmeye başladı. Uzmanlar, adayları kalan zamanı verimli geçirmeleri konusunda uyarırken, tüm konuları tamamlamaları gerektiğini vurguluyor. İşte Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt'un, üniversite sınavına hazırlanan adaylara yol gösterecek 8 önerisi:

    YKSye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri
    1- 90 GÜNDE 18 BİN SORU ÇÖZEBİLİRSİNİZ
    90 gün içerisinde 200 soru çözerseniz, üç ayda 18 bin soru eder. 18 bin soru da yaklaşık 6-7 soru bankasına denk gelir. Bir üniversite adayının yılda yaklaşık 60 bin civarında soruyla üniversite sınavına hazırlandığını düşündüğümüzde, 18 bin soru sizleri hedefinize ulaştırmada çok önemli bir yere sahip olacak.

    YKSye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri
    2-     KENDİNİZE GÜVENİN
    Adaylar, konuların yetişemeyeceğini ve çok eksikle sınava gireceklerini düşünüyor. Bu endişe öğrencilerin lehine. Kendinize güvenin.

    YKSye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri
    3-     SADECE TESTLE ÇALIŞMAYIN
    Üç ay ders çalışmak için uzun bir zaman. Bu süre boyunca sadece test çözmeyin. Özellikle Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) için mutlaka konu da çalışmalısınız. Çünkü AYT’deki soru sayıları geçen yıla göre oldukça azaldı. Buradaki sorular muhtemelen birkaç konuyu içeren sorulardan oluşacaktır. Dolayısıyla konuyu iyi kavrayıp, analiz etmeniz gerekiyor. Test çözerek çalışmak sadece sizi ezbere iter, konuları öğrenmenizi sağlamaz. Eğer integral konusunda eksiğiniz varsa ve sınavda bundan soru geldiyse onu yorumla yapmanız mümkün değil.

    YKSye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri
    4-     ALES TARZINDA SORULARA BAKIN
    ÖSYM’nin yayımladığı örnek soruları incelediğinizde, özellikle Temel Yeterlilik Testi (TYT ) sorularında bilgiyi kullanma ve yorumlama istendiğini göreceksiniz. Bu yüzden TYT hazırlığı için ALES kitabı alıp oradaki soruları çözmelisiniz. Bu, TYT’deki performansınızı arttıracaktır.

    YKSye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri
    5-     DENEMELERDE SÜRE TUTUN
    Bu yıl sınav sisteminin değişmesinden dolayı özellikle TYT’de zaman problemi yaşanabilir. Yapacağınız denemelerde zamana uymaya gayret etmelisiniz. Deneme çözümlerini haftalık olarak arttırmalısınız.

    YKSye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri
    6-     HER DERSE ÇALIŞIN
    Yeni sınav sistemiyle birlikte her soru değer kazandı. Çünkü her sorunun puan değeri eşitlendi. Örneğin, geometri sorularında yaptığınız hataları, sosyal testi çözerek telafi edebilirsiniz. Bu yüzden dengeli bir ders çalışma programı hazırlayıp her derse gereken önemi vermelisiniz.

    YKSye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri
    7- GÜNDE     4 SAAT YETERLİ
    Sınava yaklaşırken günde 4-5 saat ders çalışmanız yeterli olacak. Çok az da olsa bu saati aşan yani 7-8 saat çalışan öğrenciler var. Eğer öğrenci 7-8 saat hazırlıkla kendisini rahat hissediyorsa çalışabilir. Elbette çalışılan süreden çok, verimlilik önemli. Bazen öyle olur ki 1 saatlik çalışma, 5 saate denk gelir. Bazen de 12 saatlik çalışmadan verim alamazsınız.

    YKSye yaklaşık 3 ay kaldı… Hazırlığa hız vermek için 8 öneri
    8-     SAKİN OLUN
    Olumlu düşünün. Eğer sakin olursanız ve 90 günlük süreyi verimli kullanırsanız, sınavda iyi bir performans sergileyebilirsiniz.

    Etiketler: Üniversite Sınavı , Üniversite , Sınav , YKS , TYT , AYT , Yükseköğretim Kurumları Sınavı , ÖSYM , ÖĞRENCİ
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