YKS’ye üniversitede hazırlanıyorlar
Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, YKS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine sömestir tatili boyunca kapılarını açtı. Kampüs ortamını görerek üniversite havasını teneffüs eden öğrenciler, sınava farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.
Kayseri'de çeşitli okullarda eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, üniversite kampüsünde hem akademisyenlerden hem de üniversite öğrencilerinden destek alarak üniversite sınavına hazırlanıyor. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise son sınıfı öğrencilerine sömestir tatilinde kapılarını açtı.
Farklı okullardan sabah saat 09.00'da kampüse gelen öğrenciler, saat 21.00'e kadar lise öğretmenlerinden, akademisyenlerden ve üniversite öğrencilerinden destek alarak çalışmalarını sürdürüyor. Kampüs ortamını görerek üniversite havasını teneffüs eden öğrenciler, farklı bir motivasyonla YKS'ye hazırlanıyor.
Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy, öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde soru çözüp ders çalıştığını söyledi. Aksoy, "Bu çalışma üniversite, lise ve ortaokulların iç içe olmasını gerektiren 2023 vizyonu kapsamında olan bir durum aslında. AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na teşekkür ediyorum. Yapılan çalışma verimli oluyor. Öğrenciler burada hem birbirlerinin sorularını çözüyorlar hem de sinerji oluşturuyor. Liseliler burada üniversite kulüpleriyle de çalışıyor. Kampüs ortamını soludukları için akademisyenlerden rehberlik anlamında, mesleki seçimleri anlamında destek alıyorlar. Öğrencilerin üniversite ortamında çalışmaları motivasyonlarını da artırıyor" dedi.
ÜNİVERSİTE ORTAMI ÇALIŞMA HEVESİNİ ARTTIRIYOR
Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü’nde çalışan Öğretim Görevlisi Fatma Armağan Teke Lloyd ise üniversite olarak lise öğrencilerini kampüste ağırlamayı ve öğrencilerin çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Yaklaşık 500 öğrenciyi sınava hazırladıklarını anlatan Lloyd, düzenlenen kampla öğrencilerin üniversite ortamını görme fırsatını yakaladıklarını söyledi.
Lise son sınıf öğrencisi Emirhan İçen de sömestir tatilinde bireysel çalışmak yerine üniversite ortamında öğretmenlerle çalışabildiklerini ve bu durumdan memnun olduğunu belirtti.
Öğrencilerden Dilara Cenan ise derslerdeki eksikliklerini kampla kapattıklarını ayrıca mekan değişikliğinin ders çalışma konusunda kendilerini biraz daha heveslendirdiğini söyledi.
İrem Günay da daha düzenli bir çalışma ortamında ders çalıştıklarını ve üniversite ortamının kendilerinde çalışma isteğini artırdığını anlattı.
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