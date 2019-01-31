YKS’ye üniversitede hazırlanıyorlar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS’ye üniversitede hazırlanıyorlar
GeriEğitim YKS’ye üniversitede hazırlanıyorlar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
31.01.2019 - 12:50, Son Güncelleme:/

YKS’ye üniversitede hazırlanıyorlar

Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, YKS'ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine sömestir tatili boyunca kapılarını açtı. Kampüs ortamını görerek üniversite havasını teneffüs eden öğrenciler, sınava farklı bir motivasyonla hazırlanıyor.

YKS’ye üniversitede hazırlanıyorlar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kayseri'de çeşitli okullarda eğitim gören lise son sınıf öğrencileri, üniversite kampüsünde hem akademisyenlerden hem de üniversite öğrencilerinden destek alarak üniversite sınavına hazırlanıyor. Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan lise son sınıfı öğrencilerine sömestir tatilinde kapılarını açtı.

YKS’ye üniversitede hazırlanıyorlar

Farklı okullardan sabah saat 09.00'da kampüse gelen öğrenciler, saat 21.00'e kadar lise öğretmenlerinden, akademisyenlerden ve üniversite öğrencilerinden destek alarak çalışmalarını sürdürüyor. Kampüs ortamını görerek üniversite havasını teneffüs eden öğrenciler, farklı bir motivasyonla YKS'ye hazırlanıyor.

Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Aksoy, öğrencilerin öğretmenleri gözetiminde soru çözüp ders çalıştığını söyledi. Aksoy, "Bu çalışma üniversite, lise ve ortaokulların iç içe olmasını gerektiren 2023 vizyonu kapsamında olan bir durum aslında. AGÜ Rektörü Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu'na teşekkür ediyorum. Yapılan çalışma verimli oluyor. Öğrenciler burada hem birbirlerinin sorularını çözüyorlar hem de sinerji oluşturuyor. Liseliler burada üniversite kulüpleriyle de çalışıyor. Kampüs ortamını soludukları için akademisyenlerden rehberlik anlamında, mesleki seçimleri anlamında destek alıyorlar. Öğrencilerin üniversite ortamında çalışmaları motivasyonlarını da artırıyor" dedi.

YKS’ye üniversitede hazırlanıyorlar

ÜNİVERSİTE ORTAMI ÇALIŞMA HEVESİNİ ARTTIRIYOR
Aday Öğrenci İletişim Koordinatörlüğü’nde çalışan Öğretim Görevlisi Fatma Armağan Teke Lloyd ise üniversite olarak lise öğrencilerini kampüste ağırlamayı ve öğrencilerin çalışmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Yaklaşık 500 öğrenciyi sınava hazırladıklarını anlatan Lloyd, düzenlenen kampla öğrencilerin üniversite ortamını görme fırsatını yakaladıklarını söyledi.

Lise son sınıf öğrencisi Emirhan İçen de sömestir tatilinde bireysel çalışmak yerine üniversite ortamında öğretmenlerle çalışabildiklerini ve bu durumdan memnun olduğunu belirtti.

Öğrencilerden Dilara Cenan ise derslerdeki eksikliklerini kampla kapattıklarını ayrıca mekan değişikliğinin ders çalışma konusunda kendilerini biraz daha heveslendirdiğini söyledi.

İrem Günay da daha düzenli bir çalışma ortamında ders çalıştıklarını ve üniversite ortamının kendilerinde çalışma isteğini artırdığını anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yarıyıl tatilini şenlikle kutladılar

Dilek öğretmen Avrupa Parlamentosu’nda konuştu

‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'na çok önem veriyoruz’

İsviçre okulları Türk öğrenci peşinde