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    YKS'ye rekor başvuru

    AA
    23.03.2018 - 12:36 | Son Güncelleme:

    YKS’ye başvuran aday sayısı belli oldu. Sınavın birinci oturumu TYT'ye 2 milyon 322 bin 421 kişi, ikinci oturumu AYT'ye başvuran aday sayısı ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Adaylar, YKS geç başvuru işlemlerini 4 Nisan'da yapabilecek.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için belirlenen başvuru süresi 21 Mart'ta sona erdi.

    YKS'nin birinci oturumu olan 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 322 bin 421 aday başvurdu.

    Sınavın ikinci oturumu olan 24 Haziran Pazar yapılacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) başvuran aday sayısı 1 milyon 982 bin 669, üçüncü oturumu olan aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuranların sayısı ise 128 bin 457 oldu.

    YKS GEÇ BAŞVURULARI 4 NİSAN'DA
    YKS başvurusunu yapamayan veya başvurularına yeni oturum ekletmek isteyen adaylar, işlemlerini ‘Geç başvuru günü’ olarak belirlenen 4 Nisan Çarşamba yapabilecek. Geç başvuru yapan adaylar, sınav ücretlerini de aynı gün yatıracak.

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