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    Yaklaşık 60 bin aday YKS'ye geç başvurdu

    AA
    05.04.2018 - 14:25 | Son Güncelleme:

    4 Nisan'daki YKS geç başvuru süresinin bitmesiyle, YKS'ye başvuru yapan aday sayısı belli oldu. Buna göre, geç başvuruda; TYT'ye 59 bin 169, AYT'ye 36 bin 995, YDT’ye ise 2 bin 991 aday başvuru yaptı. Toplamda başvuru yapan aday sayısı ise şu şekilde: TYT 2 milyon 381 bin 590, AYT 2 milyon 19 bin 664, YDT ise 131 bin 448.

    Üniversiteye girişte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapılacak 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) süresi içinde başvuru yapmayan adayların da müracaatlarının sona erdi. Böylece sınava başvuran aday sayısı belli oldu. Buna göre, Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 381 bin 590 aday, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 19 bin 664 aday, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 131 bin 448 aday başvurmuş oldu.

    ÖSYM yetkililerinden alınan bilgiye göre, YKS'ye geç başvurular 4 Nisan’da sona erdi. Başvurusunu yapamayanlar veya başvurularına yeni oturum ekletmek isteyen adaylar, 4 Nisan’da bu işlemlerini gerçekleştirdi.

    Geç başvuruda, YKS'nin birinci oturumu olan 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 59 bin 169 aday başvurdu. Sınavın ikinci oturumu olan ve 24 Haziran Pazar yapılacak Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 36 bin 995 aday, üçüncü oturumu olan ve aynı gün yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 2 bin 991 aday başvurdu.

    Geç başvuru süresi de dolduktan sonra TYT'ye toplam 2 milyon 381 bin 590 aday, AYT'ye 2 milyon 19 bin 664 aday, YDT’ye ise 131 bin 448 aday başvurmuş oldu.

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