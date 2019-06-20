YKS’de tercih kılavuzu bu hafta yayımlanacak
ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, hafta sonunda düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyledi.
Aygün’ün verdiği bilgilere göre değerlendirmeler tamamlandıktan sonra sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Bunun ardından tercihler alınacak ve ağustosta da yerleştirme sonuçları ilan edilecek. 2.5 milyondan fazla kişinin katıldığı 2019-YKS’de adayların en çok YKS’nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) Türkçe, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) ise matematikte zorlandığını belirten Aygün şöyle konuştu: “Sınav sorularının zorluğu veya kolaylığı sınava giren adayların görüşlerinin bir yansıması. Bunun bir sıralama sınavı olduğu ve zorluk ya da kolaylık durumunun tüm adaylar için geçerli olduğu unutulmamalı. Bu yıl YKS’de bazı ilkler yaşandı. Özel sağlık durumu olan biri gazi olmak üzere üç adayın sınavı, gerekli tedbirler alınarak hastanelerinde yapıldı. ÖSYM tarihinde ilk defa siyam ikizi sınava girdi. Siyam ikizleri ayrı kitapçık, ayrı cevap kâğıdı ve işaretleyici desteği verilerek sınava alındı.”
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