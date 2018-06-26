YKS’de merak ettiklerini uzmana sor
Hürriyet Gazetesi ve Okan Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan ‘Uzmana Sor’ uygulaması ile adaylar akıllarına takılan soruları online olarak uzmanlara sorup, anında cevap alabiliyor.
2 milyondan fazla aday 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılacak. Bu yıl ilk kez uygulanacak sınavla ilgili adayların kafasında birçok soru işareti var. Sınav nasıl uygulanacak, eski yıllardakinden farklı soru tipi gelecek mi, hangi alandaki öğrenciler hangi testlere ağırlık vermeli? Hürriyet Gazetesi ve Okan Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan ‘Uzmana Sor’ uygulamasıyla adaylar bunlar ve daha birçok sorunun cevabını Hürriyet Eğitim Müdürü Nuran Çakmakçı, İstanbul Okan Üniversitesi Eğitim Uzmanı Servet Gülsün Şirin ve Fen Bilimleri Eğitim Kurumları Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt’a sorarak online cevap alabiliyor. Uzmanlar YKS’ye kadar ve sonrasında adayların kafasına takılan soruları 7 gün 24 saat online olarak cevaplayacak.
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