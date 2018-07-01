YKS bugün saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS bugün saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek?
GeriEğitim YKS bugün saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Eğitim
01.07.2018 - 08:59, Son Güncelleme:

YKS bugün saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
YKS bugün saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek?

YKS’nin ilk oturumu olan TYT’nin 30 Haziran'da yapılmasının ardından bugün de AYT ve YDT düzenleniyor. Adaylar, bugünün ilk oturumu olan AYT'de Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1, ‘Sosyal Bilimler 2, Fen Bilimleri testleriyle karşı karşıya gelecekler. Peki YKS bugün saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü ve Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi’nde sınava girecek adaylar saat 08.00’den itibaren kampüslerin önüne gitti. Saat 09.00'dan itibaren de kimlik ve güvenlik kontrolünden geçirilerek binalara alınmaya başladı. 2 milyon 19 bin 853 adayın başvurduğu AYT’de adaylar, alanlarına göre 160 sorunun olduğu dört testten istediklerini yanıtlayacak. ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1’ (Türk Dili ve Edebiyatı’nda 24, Coğrafya-1’de 6, Tarih-1’de 10 soru), ‘Matematik’, ‘Sosyal Bilimler 2’ (Coğrafya-2 ve Tarih-2’den 11’er, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi’nden 6, Felsefe Grubu’dan 12) ile ‘Fen Bilimleri’nden (Biyoloji ve Kimya’dan 13’er, Fizik’ten 14) 40’ar soru olacak. Lisans programı seçeceklerin başvurduğu AYT’de tercih hakkı kazanabilmek için 180 barajını geçmek şart.

YENİLİKLER ADAYLARI OLUMSUZ ETKİLEDİ
Marmara Üniversitesi’nde sınava girecek olan Ege Madenci adlı aday, YKS’ye hazırlanırken özel ders aldığını ve kursa gittiğini belirterek, “İlk kez üniversite sınavına katılıyorum. Boğaziçi Üniversitesi’nde dil eğitimi almak istiyorum. TYT’de Türkçe’de zorlandım. Sorular uzundu, zaman yetmedi. Sistemin değişmesine dil testi için sevindim ancak genel olarak yapılan yenilikler öğrencileri olumsuz etkiledi” dedi.

Berkay Şahin ise, “İlk oturumda Türkçe ve sosyal bilimler testi iyi geçti. Matematikte zorlandım, farklı sorular vardı. Bugün AYT’ye katılacağım. Heyecanlıyım. Psikoloji okumak istiyorum. Çalıştım ama eski sistemde daha iyiydi. Yeni sistem üzdü, eski oturum arasına birkaç hafta vardı, şimdi ise art arda olması heyecana neden oluyor” diye konuştu.

ADAYLARA UYARI!
İstanbul Üniversitesi ana kampüs girişinde öğrencilere uyarı yazısı da yer aldı. Sınav salonlarına alınması yasak olan cep telefonu, fotoğraf makinesi, saat gibi cihazların görselleriyle listelendiği duyuruda, “Sınava aşağıdakilerden biriyle girerseniz sınavınız iptal edilir!” denildi.

YKS bugün saat kaçta başlayacak AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek

ADAY SINAVA CEP TELEFONUYLA GİTTİ 
Öğrenciler İstanbul Üniversitesi ana kampüse alındığı sırada, sınava cep telefonuyla gelen bir aday görevliler tarafından uyarıldı. Cep telefonunu bırakması istendi.

YKS bugün saat kaçta başlayacak AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek

SINAVIN İKİ ART ARDA YAPILMASI İYİ OLDU
Marmara Üniversitesi'nde sınava katılan Nur Nihan adlı aday da, TYT'nin orta düzeyde zor olduğunu belirterek, "ilk oturumun zorluk düzeyi orta dereceydi. Matematik zordu, sorular uzundu. Çalıştım ve Marmara Üniversitesi’nde İngilizce Öğretmeliği okumak istiyorum. Bu sene oturumların art arda iki günde olması iyi oldu. Genel olarak üniversiteye giriş sisteminden memnunum" diyerek duygularını anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

YKS bugün saat kaçta başlayacak? AYT ve YDT sınavı kaç dakika sürecek?

Sınavın seçici testi matematik

Yoruma dayalı uzun sorulara zaman yetmedi

MEB Müsteşarı Tekin: LGS ile hiçbir öğrenci istemediği okula yerleştirilmeyecek