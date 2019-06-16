AYT başladı
Dün başlayan YKS maratonu, bugün de devam ediyor. Yaklaşık 2 milyon adayın katılacağı AYT, saat 10.15’te başladı. Adaylar 160 soruyu 180 dakikada yanıtlayacak.
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu bugün saat 10.15’te başladı. 1 milyon 985 bin 689 adayın başvurduğu Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) toplam 160 soru yöneltilecek. Adaylara bu soruların çözümü için 180 dakika tanınacak. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylara, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yöneltilecek. AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.
15.45’TE YABANCI DİL TESTİ VAR
AYT, 13,15’te bitecek. Bugün öğleden sonraki oturumda ise Yabancı Dil Testi (YDT) yapılacak. 15.45’te başlayacak test 17.45'te sona erecek. Bu testte Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru olacak.
SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA
Adaylar, AYT ve YDT’ye katıldıktan sonra sonuçları bekleyecek. ÖSYM, sonuçların 18 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Yine ÖSYM’nin duyuracağı takvime ve kılavuza göre tercihler yapılacak.
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