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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Önder ÖNDEŞ
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

YKS’de geri sayım... 2.5 milyon adayın gözü 1 milyon kontenjanda

ÖSYM, yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçlarını yarın açıklayacak.

YKS’de geri sayım... 2.5 milyon adayın gözü 1 milyon kontenjanda
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Öğrenciler, ÖSYM’nin internet adresi üzerinden, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçlarını görüntüleyebilecek. Adaylar, üniversite tercihlerini ise 23-29 Temmuz arasında yapabilecek. 2019 Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, önlisans ve lisans programlarında açıköğretim dahil toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan var. YKS’nin Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) en az 150 puan alanlar önlisans; Alan Yeterlilik Testleri’nde (AYT) ve Yabancı Dil Testi’nde 180 puan alan adaylar ise lisans programlarını tercih edebilecek.

24 TERCİH HAKKI

Uzmanlar, adayların tercih yaparken başarı sırasına bakmalarını tavsiye ediyor. ÖSYM, adaylara, 24 tercihi sıralama için şu uyarıda bulunuyor: “24 tercihin baştaki birkaçına ‘Puanım yeterli olmayabilir’ endişesine kapılmadan, en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermemeniz yararınıza olacak.”

Bu yıl ‘geleceğin meslekleri’ olarak tanımlanan bilgi güvenliği teknolojisi, yapay zekâ mühendisliği, yazılım geliştirme, dijital medya ve pazarlama, hibrid ve elektrikli taşıtlar teknolojisi, üç boyutlu modelleme ve animasyon gibi lisans ve önlisans programları da ilk defa öğrenci alacak. Bazı programlarda ise kontenjan azaltıldı. YÖK, öğretmenlik programlarının kontenjanlarını yaklaşık yüzde 10 düşürdü. Geçen sene 53 bin 796 olan bu programların kontenjanı bu yıl 48 bin 546 olarak belirlendi. Sağlıkta ise ikinci öğretim önlisans programlarında kontenjan azalırken, tıp, diş hekimliği ve hemşirelik gibi lisans bölümlerinde ortalama yüzde 10’luk artış yaşandı. Kontenjanlar, tıpta 15 bin 50, diş hekimliğinde 6 bin 680, hemşirelikte ise 15 bin 33. Hukuk fakültelerinde kontenjanlar 16 bin 97, mimarlıkta 8 bin 641, mühendislikte 77 bin 430, temel bilimlerde 10 bin 87, ziraat-tarım ve doğa bilimleri fakültelerinin programlarında 5 bin 201 oldu.

Geçen yılki TYT’de en az 200 puan alan adaylar, bunları bu seneki tercihlerinde kullanabilecek. Buna göre, 2018’de TYT puanı 200 ve üzeri olan adayların, sınavdaki başarı sıraları dikkate alınarak yüzdelik dilim değerleri hesaplanacak. 2019-TYT’de bu yüzdelik dilim değerlerine karşılık gelen 200-500 puan aralığındaki puanlara dönüştürülecek. Hem 2018 TYT’ye girerek ‘Dönüştürülmüş Puanı’ olan, hem de 2019-TYT puanı bulunan bir adayın yüksek olan puanı, 2019-TYT nihai sınav puanı olacak.

 

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