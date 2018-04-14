YKS’de eksik konularınızı tamamlayın

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT) oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) az bir süre kaldı. 23 ve 24 Haziran’da yapılacak oturumlara ait sonuçlar, 31 Temmuz’da açıklanacak. Özel Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi Koordinatörü Nilgün Şekerci, zaman kısaldıkça stresi artan adaylara süreci doğru yönetebilmeleri için şunları öneriyor:

SIK SORU ÇÖZEREK EKSİKLERİNİZİ ANLAYIN

“Son dönemeçte adayları en çok endişelendiren sorun, konuların yetişmeyeceğini düşünmeleri. Adayların çok fazla soru çözerek hem farklı soru tiplerini tanımaları, hem de eksiklerini yanlışları üzerinden tespit ederek doğrudan o konuları çalışmaları daha faydalı. Konu bazında testler çözerek yeterliliklerini tespit edip, doğru sayısında istikrarlı olup olmadıklarını ölçmeleri gerekiyor. Eksik noktalar tespit edildikten sonra tüm detayları kavranarak konu tekrarı yapmalı ve zaman kaybetmeden testlerle analiz edilmeli.

İNTERAKTİF VİDEOLARI DENEYİN

Birçok öğrenci okuyarak ve not alarak ders çalışmakta zorlandığı için bu soruna karşın günümüzde interaktif videolu ders anlatım tekniği kullanılıyor. Artık ders çalışmak kağıt ve kalemin ötesine geçmiş durumda. Online eğitimler, video ders kayıtları ve mobil uygulamalarla çalışmayla ilgili zorluklar daha rahat aşılabiliyor. Klasik ders çalışma metotlarıyla verim alamayan adaylar, kalan sürede teknolojiyi kullanarak konu eksiklerini gidermeleri fayda sağlayabilir.

UYKU VE BESLENME DÜZENİNE DİKKAT

Adayların başta uyku olmak üzere beslenme zamanlarını bir düzene oturtmaları gerekiyor. Her gece uyku saati sabitlenmeli, uyanılacak saat de belirlenmeli ve zorda kalmadıkça bu saatlerin dışına çıkılmamalı. Aynı durum beslenme için de geçerli. Stresten dolayı adaylar, özellikle son bir hafta vücudun ihtiyaç duyduğundan daha az besin tüketiyor. Bu durum sınava hazırlanan öğrencilerin bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Adaylar için ders çalışmanın yanı sıra fiziksel egzersizlerin de dâhil edildiği bir program hazırlanmalı, biyolojik düzen bu şekilde sağlanmalı.

DÜZENLİ MOLALAR VERİN

Adayların kendilerine ders çalışmak dışında zaman ayırmaları konsantrasyonlarını da artıracak. Bu mola, yarım saatlik bir yürüyüş, arkadaşla sohbet olabilir. Kısa molalar sadece odaklanmayı geliştirmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda verimliliği de olumlu etkileyecek.”