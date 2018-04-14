YKS’de eksik konularınızı tamamlayın

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
14.04.2018 - 11:37, Son Güncelleme:

YKS’de eksik konularınızı tamamlayın

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YKS’de eksik konularınızı tamamlayın

YKS, 23-24 Haziran’da yapılacak. Hayalindeki üniversiteye girmek isteyen adaylar için oldukça az bir süre kaldı. TYT'ye 2 milyon 322 bin 421, ikinci oturum AYT'ye ise 1 milyon 982 bin 669 kişi başvurdu. Uzmanlar, adaylara istedikleri üniversiteyi ve bölümü kazanabilmeleri için kalan süreçte nasıl bir yol izlemeleri konusunda önemli tavsiyelerde bulundu.

Yükseköğretime Geçiş Sınavı’nın (YGS) yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan, Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi’nden (AYT) oluşan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) az bir süre kaldı. 23 ve 24 Haziran’da yapılacak oturumlara ait sonuçlar, 31 Temmuz’da açıklanacak. Özel Uğur Anadolu Lisesi Rehberlik Servisi Koordinatörü Nilgün Şekerci, zaman kısaldıkça stresi artan adaylara süreci doğru yönetebilmeleri için şunları öneriyor:

SIK SORU ÇÖZEREK EKSİKLERİNİZİ ANLAYIN
“Son dönemeçte adayları en çok endişelendiren sorun, konuların yetişmeyeceğini düşünmeleri. Adayların çok fazla soru çözerek hem farklı soru tiplerini tanımaları, hem de eksiklerini yanlışları üzerinden tespit ederek doğrudan o konuları çalışmaları daha faydalı. Konu bazında testler çözerek yeterliliklerini tespit edip, doğru sayısında istikrarlı olup olmadıklarını ölçmeleri gerekiyor. Eksik noktalar tespit edildikten sonra tüm detayları kavranarak konu tekrarı yapmalı ve zaman kaybetmeden testlerle analiz edilmeli.

İNTERAKTİF VİDEOLARI DENEYİN
Birçok öğrenci okuyarak ve not alarak ders çalışmakta zorlandığı için bu soruna karşın günümüzde interaktif videolu ders anlatım tekniği kullanılıyor. Artık ders çalışmak kağıt ve kalemin ötesine geçmiş durumda. Online eğitimler, video ders kayıtları ve mobil uygulamalarla çalışmayla ilgili zorluklar daha rahat aşılabiliyor. Klasik ders çalışma metotlarıyla verim alamayan adaylar, kalan sürede teknolojiyi kullanarak konu eksiklerini gidermeleri fayda sağlayabilir.

UYKU VE BESLENME DÜZENİNE DİKKAT
Adayların başta uyku olmak üzere beslenme zamanlarını bir düzene oturtmaları gerekiyor. Her gece uyku saati sabitlenmeli, uyanılacak saat de belirlenmeli ve zorda kalmadıkça bu saatlerin dışına çıkılmamalı. Aynı durum beslenme için de geçerli. Stresten dolayı adaylar, özellikle son bir hafta vücudun ihtiyaç duyduğundan daha az besin tüketiyor. Bu durum sınava hazırlanan öğrencilerin bağışıklık sistemini olumsuz etkiliyor. Adaylar için ders çalışmanın yanı sıra fiziksel egzersizlerin de dâhil edildiği bir program hazırlanmalı, biyolojik düzen bu şekilde sağlanmalı.

DÜZENLİ MOLALAR VERİN
Adayların kendilerine ders çalışmak dışında zaman ayırmaları konsantrasyonlarını da artıracak. Bu mola, yarım saatlik bir yürüyüş, arkadaşla sohbet olabilir. Kısa molalar sadece odaklanmayı geliştirmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda verimliliği de olumlu etkileyecek.”

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