YKS’de bir başka hatalı soru iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS’de bir başka hatalı soru iddiası
GeriEğitim YKS’de bir başka hatalı soru iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
19.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

YKS’de bir başka hatalı soru iddiası

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında 16 Haziran’da yapılan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde bir sorunun daha hatalı olduğu iddia edildi.

YKS’de bir başka hatalı soru iddiası
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Kültür Eğitim Kurumu uzmanlarına göre, 29’uncu tarih sorusunun cevabı farklı olabilir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı’nın açıklamasında doğru seçenek C şıkkı olarak gösteriliyor. Ancak eğitimcilere göre doğru şık B de olabilir. Eğitimciler bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Soruda yılların verilmesi, bunun dikkate alınarak çözüm yapılmasını gerektiriyor. 1620’li yıllarda merkezi otorite bozulmaya başladı, tımar sahipleri tımarlarını bırakarak merkezi otoritenin yanına, İstanbul’a gidip yeniçeri ocaklarına katıldı, rüşvet ve iltimasın da etkisiyle yeniçeri sayısı arttı. Bu durum, kapıkulu askerlerinin sayısını (devletteki etkinliğini, nüfusunu) arttırdı ancak önem kazanmasına neden olmadı. Dolayısıyla birinci öncül tartışmaya açık. Doğru cevap C olarak kabul edilmiş. Ancak öncül tartışmalı olduğundan doğru cevap B şıkkı olabilir.”

YKS’de tarih ve kimyada hatalı soru iddiası
YKS’de tarih ve kimyada hatalı soru iddiası

Daha önce AYT Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin tarih bölümündeki 33’üncü; fen bilimlerinde ise kimyadaki 24’üncü sorunun hatalı olduğu iddia edilmişti. ÖSYM, Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) matematik bölümünde hatalı bir sorunun ise iptal edildiğini açıklamıştı.

İŞTE O SORU

29. Osmanlı Devleti’nde, 1560 civarında yaklaşık 40 bin kapıkuluna yılda 1200 yük akçe kadar ulufe verilirken, 1620 civarında 100 bin kapıkuluna 4000 yük akçelik ulufe verilmiştir. Bu bilgiyle Osmanlı Devleti’nde;

I. Kapıkulu askerleri önem kazanmıştır
II. Hazine giderleri artmıştır
III. Tımarlı sipahi sayısı artmıştır
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

İşte tüm kitapçıklarla YKS soruları ve cevap anahtarı...
İşte tüm kitapçıklarla YKS soruları ve cevap anahtarı...
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Galatasaray kurası bu yıl ücretsiz
YKS’de bir başka hatalı soru iddiası
YKS adaylarına bilgi güncelleme uyarısı
Vakıf üniversitesi dünyanın en iyileri arasında