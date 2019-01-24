YKS'de 100 birinciden 66’sı İstanbul’dan
YÖK’ün geçen yıl ilk kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) coğrafi bölgeler ve illerin performanslarını değerlendirdiği ‘Yükseköğretime Geçişte İl Başarıları ve Nüfus Hareketliliği’ raporu birçok istatistik içeriyor. Raporda öne çıkan veriler şöyle:
Toplamda 218 aday ilk 100’e girmeyi başardı. Bunların yaklaşık yüzde 46’sı sayısal, yüzde 37’si eşit ağırlık, 16’sı sözel ve 2’si dil puan türünde bu başarıyı elde etti. Ayrıca İstanbul 66 ile ilk 100’de en fazla adayla temsil edilen şehir oldu. Ankara 38, Bursa ise 14 ile onu takip etti. İlk üç tercihinden birine yerleşenlerin oranı ise yaklaşık yüzde 36’yı buldu.
Raporda, illerde sınava giden adayların Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi’ndeki (YDT) başarı sıralaması ortalamaları da değerlendirildi. Buna göre, 574 bin 21 ortalamayla Ankara en başarılı il. Onu, 587 bin 672 ile Denizli ve 587 bin 938 Eskişehir takip etti. Listenin sonunda ise 730 bin 388 ile Hakkari yer aldı.
SÖZELDE BAYBURT, DİLDE ARTVİN
En fazla sayıda öğrencinin YKS’ye katıldığı illerden biri olan İstanbul 637 bin 385’lik Türkiye ortalamasını yakalayamadı. 42’nci sırada yer alan İstanbul’un ortalaması 633 bin 500 oldu. İzmir ise 618 bin 480 başarı sırası ortalamasıyla 20’nci sırada.
YÖK, TYT sözel, sayısal, eşit ağırlık ile dil puan türlerinde de başarı sırası ortalamalarını da paylaştı. TYT sayısal ve eşit ağırlıkta Ankara; sözelde Bayburt ve dilde ise Artvin ilk sırada yer aldı. Puan türlerinin çoğunda Eskişehir, Kayseri ve Denizli de ilk beşte temsil edildi. Osmaniyeli adayların yüzde 85.6’sı başka şehirlerdeki üniversiteleri seçti.
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