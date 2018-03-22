YKS ücretini yatırmak için son gün... Bankalardan ödeme yapmak için son tarih nedir?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) başvurular 21 Mart’ta sona erdi. Başvurusunu yapan adayların sınav ücretlerini ise bugün akşama kadar yatırması gerekiyor. YKS oturumları olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) için gereken 50’şer lira ödenecek. Peki sınav ücretleri nasıl yatırılacak, bankalar saat kaça kadar işlem yapacak, internet üzerinden hangi adımlar izlenecek? İşte cevabı…

Öte yandan başvuru tarihini kaçıranlar için geç başvuru günü 4 Nisan. Sınav ücretinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. Ancak geç başvurularda sınav ücreti farklı olacak. TYT, AYT, YDT sınav ücretleri 75’er TL olacak.