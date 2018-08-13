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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
13.08.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

YKS tercih başvuruları bugün sona eriyor... Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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YKS tercih başvuruları bugün sona eriyor... Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

31 Temmuz'da açıklanan 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları ardından tercih telaşı başlamıştı. 7 Ağustos'ta başlatılan üniversite tercih süreci ise 14 Ağustos Salı günü yani bugün saat 23.59'da sona erecek. ÖSYM, bu sürenin uzatılmayacağını açıkladı. Peki, üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihleri 14 Ağustos Salı günü sona eriyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilir. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, tercih süresi uzatılmayacak. Tercihler internet üzerinden bireysel olarak yapılıyor. Bunun dışında posta, fax, elektronik posta gibi yollarla ÖSYM’ye tercih bildiriminde bulunulamıyor.

YKS kapsamında tercih bildiriminde bulunabilmek için belirlenen barajları aşmak gerekiyor. İki yıllık önlisans programlarından tercih yapabilmek için adayların ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girip 150 ve üzerinde puan alması gerekiyor. TYT’ye katılmayan veya puanı 150’nin altında olanlar ise tercih yapma hakkına sahip değil.

DÖRT YILLIK TERCİH İÇİN 180 VE ÜZERİNDE PUAN ŞARTI VAR
Dört yıllık lisans programları içinse adayların ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılmış ve istenen baraj puanını almış olması gerekiyor. Lisans programı tercihi için ise AYT/YDT’den 180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor. AYT/YDT’ye katılmayıp TYT’den 150 veya üzerinde alanlar sadece önlisans programından tercih yapabilir. AYT/YDT’den 180 alanlar ise hem lisans hem de önlisans tercihinde bulunma hakkına sahip.

24 TERCİH HAKKI VAR
Adayların toplam 24 tercih hakkı bulunuyor. Ancak bunların hepsini doldurmak zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı tercih listesine yazabilir. Ancak YKS bu yıl ilk defa uygulandığı için uzmanlar tercih aralığının geniş tutulması konusunda adayları uyarıyor.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA, KAYITLAR EYLÜLDE
Yerleştirme sonuçları 31 Temmuz’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.

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