YKS tercih başvuruları bugün sona eriyor... Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında üniversite tercihleri 14 Ağustos Salı günü sona eriyor. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleriyle saat 23.59'a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapabilir. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, tercih süresi uzatılmayacak. Tercihler internet üzerinden bireysel olarak yapılıyor. Bunun dışında posta, fax, elektronik posta gibi yollarla ÖSYM’ye tercih bildiriminde bulunulamıyor.

YKS kapsamında tercih bildiriminde bulunabilmek için belirlenen barajları aşmak gerekiyor. İki yıllık önlisans programlarından tercih yapabilmek için adayların ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) girip 150 ve üzerinde puan alması gerekiyor. TYT’ye katılmayan veya puanı 150’nin altında olanlar ise tercih yapma hakkına sahip değil.

DÖRT YILLIK TERCİH İÇİN 180 VE ÜZERİNDE PUAN ŞARTI VAR

Dört yıllık lisans programları içinse adayların ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) veya Yabancı Dil Testi’ne (YDT) katılmış ve istenen baraj puanını almış olması gerekiyor. Lisans programı tercihi için ise AYT/YDT’den 180 ve üzerinde puan alma koşulu bulunuyor. AYT/YDT’ye katılmayıp TYT’den 150 veya üzerinde alanlar sadece önlisans programından tercih yapabilir. AYT/YDT’den 180 alanlar ise hem lisans hem de önlisans tercihinde bulunma hakkına sahip.

24 TERCİH HAKKI VAR

Adayların toplam 24 tercih hakkı bulunuyor. Ancak bunların hepsini doldurmak zorunlu değil. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı tercih listesine yazabilir. Ancak YKS bu yıl ilk defa uygulandığı için uzmanlar tercih aralığının geniş tutulması konusunda adayları uyarıyor.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA, KAYITLAR EYLÜLDE

Yerleştirme sonuçları 31 Temmuz’da https://sonuc.osym.gov.tr üzerinden adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül arasında alınacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları gerekiyor. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecekler. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar.