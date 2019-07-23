YKS tercihleri başladı... Doğru tercih için uzmanlardan tüyolar
YKS tercihleri başladı. Adaylar, tercihlerini T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle 29 Temmuz’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.
Yükseköğretik Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin sitesi üzerinden 29 Temmuz'a kadar yapabilecek. Sadece elektronik ortamdaki tercihler geçerli olacak. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, açıköğretim programları dahil 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Dikkat çekici noktalardan biri de kılavuzda ‘geleceğin meslekleri’ diye tabir edilen bölümlerin yer alması. Yapay zekâ mühendisliği, üç boyutlu modelleme ve animasyon gibi lisans ve önlisans bölümleri bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Adayların, 24 tercih hakkı var.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından adaylara başarılar dileyerek şunları söyledi:
2019-YKS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında https://t.co/hTTObNBA4v sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim. https://t.co/hZqCYChBqc— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 23, 2019
2019-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
Uzmanlar, tercih yapacak adaylara şunları öneriyor:
- Öncelikle tercih edeceğiniz bölümü gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulayın. Okuyamayacağınızı düşündüğünüz bölümü “Bir yere yerleşmeliyim” düşüncesiyle kesinlikle yazmayın.
- Tercihlerinizi oluştururken bölümlerin başarı sıralarını göz önünde bulundurun.
- Başarı sıranızın üzerinde ve en çok istediğiniz bölümlere ilk üç sırada yer verebilirsiniz. Orta sıralarda yani 5 ile 18 arası tercihlerde, yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın bölümleri; 19-24 arasına girme olasılığının çok yüksek olduğu bölümleri koyabilirsiniz.
- Kılavuzu iyi okuyun. Programın adayda aradığı koşulların belirtildiği tabloları inceleyin. Okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayamadığınız programın tercihi geçersiz sayılacak. Puanınız yettiği için yerleştirilseniz de kaydınız yapılmayacak.
- Başarı sırası barajlarını dikkate alın. Kontenjan boş kalsa da, barajın altındaysanız o bölüme yerleşemezsiniz.
- Düşündüğünüz üniversite devlet mi, vakıf mı? Buna dikkat edin. Bölümleri, meslekleri iyi araştırın.
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