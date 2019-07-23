YKS tercihleri başladı... Doğru tercih için uzmanlardan tüyolar

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriYKS tercihleri başladı... Doğru tercih için uzmanlardan tüyolar
GeriEğitim YKS tercihleri başladı... Doğru tercih için uzmanlardan tüyolar
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.07.2019 - 09:30, Son Güncelleme:/

YKS tercihleri başladı... Doğru tercih için uzmanlardan tüyolar

YKS tercihleri başladı. Adaylar, tercihlerini T.C kimlik numaraları ve şifreleriyle 29 Temmuz’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.

YKS tercihleri başladı... Doğru tercih için uzmanlardan tüyolar
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Yükseköğretik Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri başladı. Adaylar tercihlerini ÖSYM'nin sitesi üzerinden 29 Temmuz'a kadar yapabilecek. Sadece elektronik ortamdaki tercihler geçerli olacak. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek. Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, açıköğretim programları dahil 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Dikkat çekici noktalardan biri de kılavuzda ‘geleceğin meslekleri’ diye tabir edilen bölümlerin yer alması. Yapay zekâ mühendisliği, üç boyutlu modelleme ve animasyon gibi lisans ve önlisans bölümleri bu yıl ilk kez öğrenci alacak. Adayların, 24 tercih hakkı var.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise sosyal medya hesabından adaylara başarılar dileyerek şunları söyledi:

2019-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Uzmanlar, tercih yapacak adaylara şunları öneriyor:
- Öncelikle tercih edeceğiniz bölümü gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulayın. Okuyamayacağınızı düşündüğünüz bölümü “Bir yere yerleşmeliyim” düşüncesiyle kesinlikle yazmayın.
- Tercihlerinizi oluştururken bölümlerin başarı sıralarını göz önünde bulundurun.
- Başarı sıranızın üzerinde ve en çok istediğiniz bölümlere ilk üç sırada yer verebilirsiniz. Orta sıralarda yani 5 ile 18 arası tercihlerde, yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın bölümleri; 19-24 arasına girme olasılığının çok yüksek olduğu bölümleri koyabilirsiniz.
- Kılavuzu iyi okuyun. Programın adayda aradığı koşulların belirtildiği tabloları inceleyin. Okul türü, alan, yaş, sağlık gibi koşullarını karşılayamadığınız programın tercihi geçersiz sayılacak. Puanınız yettiği için yerleştirilseniz de kaydınız yapılmayacak.
- Başarı sırası barajlarını dikkate alın. Kontenjan boş kalsa da, barajın altındaysanız o bölüme yerleşemezsiniz.
- Düşündüğünüz üniversite devlet mi, vakıf mı? Buna dikkat edin. Bölümleri, meslekleri iyi araştırın.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
YKS tercihleri başladı... Doğru tercih için uzmanlardan tüyolar
LGS’de yüzde 95 yerleşti
Çocukluk hayalini tasarladı
Yaz okulu becerileri geliştirmek için fırsat