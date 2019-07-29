YKS tercihinde son gün uyarıları
ÖSYM Başkanlığı’nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri bugün 23.59’da sona eriyor. Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin çevrimiçi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilir. Tercihlerin geçerlilik kazanması için adaylar, işlemlerin tam olarak tamamlandığından ve listelerinin ÖSYM’ye sorunsuzca iletildiğini emin olmalı. Ardından yazıcıdan bir çıktı da alınmalı.
PROJE TEMELLİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİN
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez tercihlerini tamamlamış adaylara proje temelli, uygulama ağırlıklı üniversitelere yönelmelerini öneriyor. Aileleriyse son bir kez bütçelerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye eden Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, şunları söylüyor:
“Proje temelli, uygulama ağırlıklı üniversitelere yönelin. Sahaya çıkana kadar kafamızda her şey ideale yakın ve kusursuzdur. Oysa uygulamalar çoğu zaman kuramsal bilgiden çok farklı. Bu noktada öğrenilen bilgilerin yaşama ve mesleğe hazırlayabilmesi için iyi yapılandırılmış stajlar ve proje temelli öğrenmeler fark yaratacak. Üniversitelerden stajlar ve proje temelli öğrenme stratejileri hakkında mutlaka bilgi edinin. Kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun olduğunu düşündüğünüz mesleği keşfetmeye çalışın. Anne-babalar tercih döneminde eğitim ücretlerini ve bütçenizi gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Maddi konuları fazla öne çıkararak çocuğunuzu utandırmayın. Böyle davrandığınızda, verdiğiniz imkânların çocuğunuzun özgüveninden çaldığını ve değersizlik duygusu yaratacağını bilin. Yani kaş yaparken göz çıkarmayın.”
KILAVUZU DİKKATLE İNCELEYİN
TERCİHTE bulunacak üniversite adaylarının ‘2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. Bunun dışında internette okulların kendi internet adresleri dışında yer alan bilgilere göre listeler hazırlanmamalı.
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