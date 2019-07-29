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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
29.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

YKS tercihinde son gün uyarıları

ÖSYM Başkanlığı’nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri bugün 23.59’da sona eriyor. Adaylar tercihlerini, ÖSYM’nin çevrimiçi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilir. Tercihlerin geçerlilik kazanması için adaylar, işlemlerin tam olarak tamamlandığından ve listelerinin ÖSYM’ye sorunsuzca iletildiğini emin olmalı. Ardından yazıcıdan bir çıktı da alınmalı.

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PROJE TEMELLİ ÜNİVERSİTELERE YÖNELİN
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez tercihlerini tamamlamış adaylara proje temelli, uygulama ağırlıklı üniversitelere yönelmelerini öneriyor. Aileleriyse son bir kez bütçelerini gerçekçi bir şekilde değerlendirmelerini tavsiye eden Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, şunları söylüyor:
“Proje temelli, uygulama ağırlıklı üniversitelere yönelin. Sahaya çıkana kadar kafamızda her şey ideale yakın ve kusursuzdur. Oysa uygulamalar çoğu zaman kuramsal bilgiden çok farklı. Bu noktada öğrenilen bilgilerin yaşama ve mesleğe hazırlayabilmesi için iyi yapılandırılmış stajlar ve proje temelli öğrenmeler fark yaratacak. Üniversitelerden stajlar ve proje temelli öğrenme stratejileri hakkında mutlaka bilgi edinin. Kendi ilgi ve yeteneklerinize uygun olduğunu düşündüğünüz mesleği keşfetmeye çalışın. Anne-babalar tercih döneminde eğitim ücretlerini ve bütçenizi gerçekçi bir şekilde değerlendirin. Maddi konuları fazla öne çıkararak çocuğunuzu utandırmayın. Böyle davrandığınızda, verdiğiniz imkânların çocuğunuzun özgüveninden çaldığını ve değersizlik duygusu yaratacağını bilin. Yani kaş yaparken göz çıkarmayın.”

KILAVUZU DİKKATLE İNCELEYİN
TERCİHTE bulunacak üniversite adaylarının ‘2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. Bunun dışında internette okulların kendi internet adresleri dışında yer alan bilgilere göre listeler hazırlanmamalı.

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