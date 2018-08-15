YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?
YKS tercih sonuçları, dün tamamlanan tercih dönemininin ardından gündemdeki konu oldu. Hayallerindeki üniversiteyi ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yaptıkları tercihlerle sıralayan adaylar, değerlendirmeninin yapılıp sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Peki, ÖSYM YKS üniversite tercih sonuçları bilgisini ne zaman açıklayacak? İşte, binlerce kişinin merakla beklediği o süreç hakkında detaylı bilgiler
YKS tercih sonuçları, 14 Ağustos Salı günü tamamlanan tercihlerin ardından adayların sorguladığı konu oldu. Kendilerine verilen tercih hakkı kapsamında hazırladıkları listeyi ÖSYM'nin AİS sistemi üzerine yükleyen adaylar, sonuç sorgulamalarına devam ediyor. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıl 26 Temmuz tarihinde sona eren tercih döneminin ardından sonuçlar, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden 8 Ağustos tarihinde erişime açılmıştı. Bu çerçeve ele alınırsa, bu yıl YKS tercih sonuçlarının 27 Ağustos Pazartesi günü ÖSYM tarafından açıklanması beklenebilir.
TERCİH DÖNEMİ SONRASI KAYITLAR NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 3-5 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.
Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2018 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.
ÜNİVERSİTE SONRASI KAYIT BELGELERİ BUNLAR OLACAK
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
TIP, ECZACILIK, HUKUK, MİMARLIK, MÜHENDİSLİK, DİŞ HEKİMLİĞİ PROGRAMLARININ KONTENJANLARI NE KADAR?
Tıp programlarının kontenjan toplamı 14657, eczacılık programlarının 3366, mimarlık programlarının 8796, diş hekimliği programlarının 6109, mühendislik programlarının 83002, hukuk programlarının ise kontenjan toplamı 16662’dir. ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr/TR,15240/2018-yuksekogretim-programlari-ve-kontenjanlarikilavuzu.html
internet adresinde, merkezi yerleştirme yapılacak yükseköğretim lisans/ön lisans programlarının gösterildiği Tablo-3 ve Tablo 4’ün excel hali yer almaktadır. İstediğiniz yükseköğretim programlarının toplamı için bu tablolardan yararlanabilirsiniz.
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