YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını söyledi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını belirtti. Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını söyledi.
YKS tercih sonuçlarının açıklanması için attığınız tweetleri okuyorum. Bazı tweetler gerçekten yaratıcı 😊— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) August 4, 2019
Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız. #ösymsonuçlarıaçıkla
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