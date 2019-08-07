YKS tercih sonuçları açıklandı: 71 bin 233 kontenjan boş

Üniversite adaylarının heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları dün açıklandı. ÖSYM sınavla ilgili sayısal bilgileri, bölümlerin en düşük ve en yüksek puanlarını duyururken, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da ‘2019 YKS Yerleştirme Sonuçları Raporu’nu yayınladı. Rapordan öne çıkan başlıklar şöyle:

HER 10 ADAYDAN 8’i YERLEŞTİ

2019’da örgün öğretimdeki 824 bin 694 kontenjandan 753 bin 461’i doldu, 71 bin 233’ü boş kaldı. Geçen yıl bu sayı 128 bin 508’di. Doluluk oranı 2019’da yüzde 91.36’yı buldu. Açıköğretim fakülteleriyle birlikte yerleşen sayısı 904 bin 176 oldu.

Tercih hakkı olan 1 milyon 761 bin 394 adayın, 1 milyon 113 bin 640’ı bunu kullandı. 2018’de tercih yapan her 100 adayın 71’i üniversiteli olurken, 2019’da 81’i bir bölüme girdi. YÖK’ün raporuna göre ‘lisans program kontenjanlarının belirlenmesinde yapılan başarılı değerlendirmeler sonucu’nda boş koltuk sayısı 2018’e göre 51 bin 519 azaldı. Bu yıl önlisansta 33 bin 66; lisanstaysa 38 bin 167 kontenjan dolmadı. 2018’de önlisansta 38 bin 822; lisanstaysa 89 bin 686 kontenjana yerleşen olmamıştı.

VAKIFLARDA DOLULUK DAHA DÜŞÜK

Devlet üniversitelerindeki 653 bin 205 kontenjandan 613 bin 343’ü doldu. Doluluk oranı yüzde 93.89 olurken, vakıflarda 156 bin 261 koltuktan 131 bin 485’ine bir aday yerleşti. Böylelikle vakıflarda doluluk oranı yüzde 84.14’ü buldu.

m 2017’de devlet üniversitelerinde hiç öğrenci yerleşmeyen 225 bölüm varken, 2018’de 68; 2019’da ise 57 oldu. Raporda, “YÖK’ün kontenjan politikası olumlu sonuç verdi” denildi.

Örgün lisans programlarında 38 bin 167 boş koltuğun 20 bin 866’sı devlet; 12 bin 564’ü vakıf; 4 bin 120’si KKTC üniversitelerinde. 2018’de 58 bin 107 devlet; 23 bin 531 kontenjan vakıflarda dolmamıştı. 2019’da bir önceki yıla göre vakıf ve devlet üniversiteleri arasındaki boş kontenjan makası daraldı. Bu yıl boş kalan kontenjanların yüzde 56’sı devletteyken, yüzde 44’ü vakıf ve KKTC üniversitelerinde bulunuyor.

EN FAZLA BOŞLUK MÜHENDİSLİKTE

Lisansta boş kalan 38 bin 167 kontenjanın yüzde 44’ü yani 16 bin 690’ı mühendislik fakültelerinde. YÖK’ün raporunda, makine mühendisliği bölümüne en alt sıralarda yerleşen öğrencilerin 40 soru üzerinden netlerinin matematikte 18, fen bilimlerinde 4 olduğu görüldü. Değerlendirmede, “Mühendislik programlarında 40 soru üzerinden bazı testlerde yüzde 10 ham başarı gösteremeyen öğrencilerin mühendislik fakültesine yerleşmesi ihtimali düşünüldüğünde sıralama barajının ne denli önemli ve anlamlı bir işlevi olduğu da ortaya çıkıyor. Başarı sıralaması şartının devamı önemli” ifadelerine yer verildi.

Mimarlıkta 8 bin 783 kontenjanın 6 bin 561’i tercih edilirken, 2 bin 222 koltuk dolmadı. Bu fakültede en alt sıralarda yerleşen öğrencilerin neti ise 40 soru üzerinden matematikte 13.75, fen bilimlerinde 7.5 oldu.

Tıp ve hukukta devlet üniversitelerinde bu sene doluluk yüzde 100. Net ortalamaları ise şöyle: Tıpta en alt sıralardaki öğrencilerin matematik neti 30.5, fen bilimleri 22; hukukta matematik neti 6.75, Türk dili ve edebiyatı 21.861.

ÖĞRETMENLİK YÜZDE 95 DOLDU

2017’den itibaren öğretmenlik programlarına başarı sırası barajı getirilerek, kontenjanlar yıldan yıla düşürüldü. Bunun etkisiyle 2019’da öğretmenlik programlarındaki 36 bin 311 kontenjanın yüzde 95.29’u doldu. 2018’de doluluk oranı yüzde 90 civarındaydı. Bu programlara en alt sıralarda yerleşenlerden SAY Puan türünde 40 soruda matematik neti 19.75, fen bilimleri 3; EA Puan türünde matematik 9.5, Türk dili ve edebiyatı 22.417; SÖZ Puanda Türk dili ve edebiyatı 15.028, sosyal bilimler 13.

AÇIKÖĞRETİMDE 26 BİN KONTENJAN

Açıköğretimde de bu yıl doluluk oranları artarak yüzde 85.40 oldu. 176 bin 464 kontenjanın 150 bin 715’ine yerleşildi. Yani 25 bin 749 boş kontenjan kaldı. Geçen yıl doluluk oranı yüzde 73.82’ydi. YÖK raporunda 2019’da açıköğretim programlarının daha fazla dolmasının nedeni, ‘rasyonel planlama, kalite odaklı kararlar ve giriş koşullarının aynı isimli örgün programlardakine benzer hale getirilerek kalitenin arttırılması odaklı politikalar’ olarak belirtildi.

Lisans yerleşme oranlarına bakıldığında 2019’da en yüksek orana sahip lise türü yüzde 58 ile sosyal bilimler olurken, onu yüzde 53 ile özel fen ve yüzde 49 ile fen liseleri takip etti. Anadolu liselerinde yaklaşık 3 adaydan biri, bir lisans programına girdi. İmam hatip ile yabancı dil ağırlıklı liselerde bu oran yüzde 15. Meslek liseleri ise yüzde 10’un altında kaldı.

BİRİNCİLERİN TERCİHİ

TIP FAKÜLTESİNİ KAZANDI

Mehmet Berke İşler (Sayısal Türkiye Birincisi): Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp’ı kazandım. Hedeflediğim, istediğim yerdi. Hem doktor hem de bir bilim insanı olarak topluma faydalı olmak istiyorum. İstedikleri bir yere giremeyenler üzülmesin. Başka şekilde de hayatın içinde rol alabilirler. Asla hayallerinden vazgeçmesinler. Sınava yeni hazırlanacaklar ise istikrarla, pes etmeden çalışsın. Bir yıl dişlerini sıksınlar. Arada nefes alsınlar, kültürel ve sportif faaliyetlerini yapsınlar tabii. Ek yerleştirme tercihinde bulunacaklara önerim bence her zaman hayallerinin peşinden gitmeleri, bu hayatta pek çok şeyden daha değerli.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ OLACAK

Berke Çalışkan (TYT Türkiye Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’ne yerleştim. Kendimi bu alanda daha fazla geliştirip ülkeme katkı sağlamak istiyorum. İstedikleri yere giremeyenler üzülmesin. Ek yerleştirmelerde tercihte bulunacaklar okumak istedikleri bölümü seçsin. Nerede mutlu olacaklarsa orayı yazsınlar. Gelecek yılki sınava hazırlanacaklar ise erkenden düzenli çalışmaya başlasın. Hayatlarını sadece bu sınava bağlamasınlar. Sosyal hayata da önem versinler. Kendilerini sosyal olarak da geliştirmek için çaba sarf etsinler.

HEDEF DIŞİŞLERİ

Cuma Taş (Eşit Ağırlık Türkiye Birincisi): Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yerleştim. Hayalimdi, hedeflediğim bir alandı. Geldiği için çok mutluyum ama tabii çok sürpriz olmadı. İstediği bölüme yerleşemeyenlerin bir daha deneme şansı var. İnsanlar hedefine ulaştığı ölçüde başarılı ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmiyor. Bazen her şey istediğimiz gibi gelişmiyor. Sınava hazırlanacaklara önerim önce hedef koysunlar. O hedefe göre çalışsınlar, hem motivasyonları, hem de başarıları için ölçütleri olsun. Puana göre bir yer seçmek, “Neresi gelirse yazayım” kafası çok doğru değil. Üniversitede çift anadal yapmak istiyorum. Hedefim Dışişleri’nde çalışmak.

SIRALAMALAR YÜKSELDİ

Salim Ünsal (Eğitimci): Adaylar, ayakları yere basan tercih yaptı. Bu nedenle lisans programlarında doluluk oranlarının artacağını düşünüyorduk. Geçen yılki tercihlerde veri yoktu, bu yıl adayların bakacağı veriler vardı. Okulların taban puanlarında, özellikle alt puanlarda ve sıralamalarda yükselme yaşandı. Bu da olası bir şey. Bilinen veriler üzerinden tercih yapılması yükselme olacağının göstergesi. Devlet üniversitelerinde doluluk oranının yüzde 90’lara çıkması üniversiteler açısından bir avantaj. Vakıflarda yüzde 84’lük bir doluluk var. Burada ekonomik zorluk öne çıkmış. Sonuçlar olumlu. Öğrenciler memnun mudur sonuçlarından bilemeyiz tabii.

BİR ŞANS DA EK YERLEŞTİRME

YÜKSEKÖĞRETİM programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Bu kontenjanlara, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir bölümü kazanan adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak. Önlisans ve lisans programlarına, merkezi genel yerleştirmedeki en düşük puanın altında olanlar yerleştirilmeyecek.

YAPAY ZEKÂDA TABAN PUAN

BU yıl YÖK kararıyla iki üniversitede açılan Yapay Zekâ Mühendisliği taban puanı en çok merak edilen bölümlerin başında geliyordu. 30 öğrenci kontenjanı olan Hacettepe Üniversitesi Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü ‘SAY 482,06784’ taban puanıyla alırken, TOBB ETÜ Yapay Zeka Mühendisliği Bölümü (burslu) de en düşük ‘SAY 509,33051’ puanıyla öğrenci kabul etti. (DHA)

KAYITLAR 19-23 AĞUSTOS’TA

BİR bölüme yerleşen adayların kayıt işlemleri, 19-23 Ağustos arasında alınacak. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.