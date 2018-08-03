YKS tercih robotu nasıl kullanır? YÖK Atlas tercih robotu
YKS tercih robotu nasıl kullanılır sorusunun yanıtı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava katılım sağlayan milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya başladı. 31 Temmuz günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından YÖK Atlas tarafından kullanıcılara sağlanan tercih robotuyla bilgi edinilebiliyor. Peki, YKS tercih robotu nasıl kullanır? İşte, YÖK Atlas tercih robotu.
YKS sonuçlarının ardından tercih robotu ve taban puanlar sihirbazı, üniversite adaylarına fikir verecek. YÖK'ün en doğru verilerle kapsamlı şekilde ele aldığı tercih edilecek bölümler listesi, üniversite adaylarına geçmiş yılın başarı sıralamaları, taban puanları, yerleşen öğrencilerin mezun oldukları liseler gibi birçok bilgi verecek.
YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?
YÖK'ün yayımladığı Atlas tercih robotu, ÖSYS ile öğrenci alan lisans programlarının, kontenjan, yerleşen sayısı, taban puan ve taban başarı sırası bilgilerine ulaşmada kolaylık sağlıyor.
Son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra karşınıza çıkacak olan "Puan Türü Seçin" alanını doldurduktan sonra kolayca görüntülenebilecek.
YÖK LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS TERCİH SİHİRBAZI İÇİN TIKLAYINIZ
Lisans programlarına yerleşenlerin puanları, başarı sıraları, YGS/LYS netleri, geldikleri liseler, geldikleri bölgeler; programda görevli öğretim üyeleri, yabancı uyruklu öğrenciler, Erasmus trafiği ve benzeri pek çok detaya ise aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.
YÖK LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK ÖN LİSANS ATLASI İÇİN TIKLAYINIZ
YÖK'ün Atlas uygulaması aracılığıyla, tercih edeceğiniz üniversite bölümünün;
Kontenjan, yerleşen, kayıt yaptıran, ek yerleşen, ek kayıt yaptıran sayıları
Yerleşenlerin cinsiyet dağılımı
Yerleşenlerin geldikleri coğrafi bölgeler
Yerleşenlerin geldikleri iller
Yerleşenlerin öğrenim durumu
Yerleşenlerin liseden mezuniyet yılları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise alanları
Yerleşenlerin mezun oldukları lise grupları / lise tipleri
Yerleşenlerin mezun oldukları liseler
Yerleşen okul birincileri
Taban puan ve başarı sırası istatistikleri
Yerleşen son kişinin profili
Yerleşenlerin YGS/LYS net ortalamaları
Yerleşenlerin YGS puanları
Yerleşenlerin YGS başarı sıraları
Ülke genelinde tercih edilme istatistikleri
Yerleşenlerin ortalama kaçıncı tercihlerine yerleştikleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversite türleri
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Üniversiteler
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – İller
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Aynı/Farklı programlar
Yerleşenlerin tercih eğilimleri – Programlar (Meslekler)
Yerleşme koşulları bilgilerine kolayca erişebilirsiniz.
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