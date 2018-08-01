YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu yayımlandı! ÖSYM tercih kılavuzu
ÖSYM'nin dün açıkladığı YKS sonuçlarının ardından tercih kılavuzunun son hali üniversite adaylarının erişimine açıldı. Yaklaşık 2 milyon öğrencinin tercih işlemleri için kullanacağı YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzu, 7 Ağustos tarihinde başlayacak olan tercih sürecinde önem arz edecek. İşte, kontenjanların yayımlandığı YKS tercih kılavuzu ve adayların dikkat etmesi gereken bazı detaylar
YKS tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. 3 Temmuz tarihinde yayımladığı kılavuzun son halini yeniden yayımlayan ÖSYM, 7-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite adaylarının tercihlerini kabul edecek. Yükseköğretim programları ve kontenjanlarının yayımlandığı kılavuzda, adaylardan istenen şartlar yer alacak.. İşte, YKS tercih kılavuzu ve detaylı bilgiler
TERCİHLER 14 AĞUSTOS'TA SONA ERECEK
ÖSYM, tarafından YKS tercih kılavuzunun son hali yayınlandı. Tercihler 7 Ağustos’ta başlayacak 14 Ağustos akşamı saat 23.59’da sona erecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar tercihlerini 7-14 Ağustos arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59’da sona erecek.
Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’nün okunması şart. Bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihlere son verilmesi öneriliyor. Tercih işleminin, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılması gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.
YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
TYT PUANI 150'DEN AZ OLANLAR TERCİH YAPAMAYACAK
TYT sınavından 150 puandan az alan adaylar, tercih aşamasına katılım gösteremeyecek. Puanı 150'den büyük olan ancak AYT ve YDT sınavına girmeyen adaylar ise yalmnızca kılavuz içerisindeki Tablo-3'ten tercihlerini gerçekleştirebilecek. Bu durum, AYT ve YDT sınavına giren ancak 180'den aşağı puan alanlar için de geçerli olacak.
YERLEŞTİRMEDE 5 PUAN TÜRÜ DE KULLANILABİLECEK
YKS sonuçları bilgisine göre adayların katılım gösterdiği test alanlarına göre hesaplanacak olan puanları, tercih aşamasında kullanılacak. TYT'den en az 150 puan alan bir aday, diğer puan türlerini de kullanarak tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu puan türleri, üniversite adayının katılım gösterdiği teste göre Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL olarak sıralanabilecek. Y-TYT puanı ise her adayın girmesinin zorunlu olduğu ortak test olduğu için tercih döneminin sabit puan türü olacak.
GEÇTİĞİMİZ YIL HERHANGİ BİR BÖLÜME YERLEŞEN ADAYLARIN KATSAYISI DÜŞÜRÜLECEK
2017 yılında YGS ve LYS olarak gerçekleştirilen üniversite sınavına katılım gösteren ve yaptığı tercih sonucu bir bölüme yerleşen adayların, bu yıl katılım sağladığı sınavdaki OBP katsayıları daha düşük olacak. Adayların bu yıl katılım sağladığı YKS'den aldığı ham puandaki OBP'lerin çarpılacağı katsayılar yarı yarıya düşürülecek.
ÖSYM'DEN TERCİH YAPARKEN OKUL TÜRÜ, YAŞ VE CİNSİYET UYARISI
ÖSYM'nin tercih kılavuzunda yer alan bazı programlar aday puanlarına göre yerleştirme yaparken, bazı programlarda okul türü, yaş, cinsiyet ve sağlık gibi özel koşullar aranıyor. Bu aşamada programın yanında yer alan koşulları karşılamamasına rağmen tercih yapanların yerleştirmeleri ise geçersiz sayılabiliyor. Bu kapsamda ÖSYM, adaylara "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü okumalarını tavsiye ediyor.
OKUL BİRİNCİLERİ İÇİN ÖZEL STATÜ
Okullarından birinci olarak mezun olan adaylar, YKS'de elde ettiği puanla birlikte, şartların elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecek. Kısıtlı olan okul birinciliği kontenjanından, puanları yeterince yüksek olan öğrenciler etkin olarak faydalanabilecek. Okul birincileri için ayrılan kontenjanların dolmaması
durumunda boş kontenjan, genel kontenjana aktarılacak. Okul birincileri, bu olanaktan yararlanabilmek için tercihlerini, puan durumlarını göz önünde tutarak dengeli bir şekilde yapmalıdır.
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