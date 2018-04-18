YKS tarihi belli oldu... İşte adayların merakla beklediği haber
24 Haziran için alınan erken seçim kararı nedeniyle YKS ertelendi. YÖK’ün açıklamasına göre sınav 30 Haziran-1 Temmuz’da yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu, (YÖK) 24 Haziran'da yapılacağı açıklanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 30 Haziran ve 1 Temmuz'da düzenleneceğini duyurdu.
24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihi, YKS'nin yapılacağı tarihle aynı güne denk geliyor. Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildi.
Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
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