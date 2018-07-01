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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
01.07.2018 - 13:39, Son Güncelleme:

YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu

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YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS’nin ilk iki oturumunun tamamlanmasıyla birlikte gözler hem sorular ve cevaplara hem de sonuç tarihine çevrildi. Bu yıl ilk kez uygulanan YKS’den alacakları puana dair öngörüde bulunmak isteyen üniversite adayları, büyük bir heyecanla YKS soruları ve cevaplarını bekliyor. Peki, YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) bugün saat 13.15 itibariyle tamamlandı. 2 milyonu aşan adayın başvurduğu YKS’nın ilk oturumu olan TYT’de adaylara Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. AYT’de ise Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden 40’ar soru soruldu. YKS maratonu YDT (Yabancı Dil Testi) ile sona erecek ancak adaylar şimdiden soru- cevap ve sonuç araştırmasına başladı.

YKS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkânı sağlanacak.

Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınav sonuçları ÖSYM'den alınan bilgilere göre 31 Temmuz'da açıklanacak.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.

 

 

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