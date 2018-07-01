YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM sonuç tarihini duyurdu
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS’nin ilk iki oturumunun tamamlanmasıyla birlikte gözler hem sorular ve cevaplara hem de sonuç tarihine çevrildi. Bu yıl ilk kez uygulanan YKS’den alacakları puana dair öngörüde bulunmak isteyen üniversite adayları, büyük bir heyecanla YKS soruları ve cevaplarını bekliyor. Peki, YKS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak, sonuçlar ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT (Alan Yeterlilik Testi) bugün saat 13.15 itibariyle tamamlandı. 2 milyonu aşan adayın başvurduğu YKS’nın ilk oturumu olan TYT’de adaylara Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. AYT’de ise Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden 40’ar soru soruldu. YKS maratonu YDT (Yabancı Dil Testi) ile sona erecek ancak adaylar şimdiden soru- cevap ve sonuç araştırmasına başladı.
YKS SORULARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), bu hafta sonu düzenlenecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sorularının tamamı 1 Temmuz Pazar günü akşam internet sitesinden yayımlanacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS'nin 30 Haziran Cumartesi günü yapılacak birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar gerçekleştirilecek ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi'nin (YDT) ardından, sınav sorularının tamamına akşam saatlerinde web sitesinden ulaşılabilme imkânı sağlanacak.
Öte yandan yayınevleri, yazılı ve görsel medyanın sınav sorularını kullanabilmeleri ile ilgili telif ücretlerinin de belirlendiği bildirildi.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav sonuçları ÖSYM'den alınan bilgilere göre 31 Temmuz'da açıklanacak.
2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ?
Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT’de 150’yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT’den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle