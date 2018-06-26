YKS soruları nasıl olacak? İşte TYT örnek sorular

YKS ne zaman? Soruları yerini örnek soru araştırmalarına bıraktı. 2.3 milyon adayı ilgilendiren. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YKS’nin ilk oturumu olan ve tüm adayların girmek zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yeni sisteme dair kaygıları olan adaylar, TYT’de soruların nasıl olacağını ve puanların nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Peki, YKS soruları nasıl olacak?

30 Haziran’daki sınavın örnek soru kitapçığında 40’ar Türkçe ve matematik, 20 sosyal bilimler (dinden muaflar için ekstra 5 felsefe), 20 fen bilimleri sorusu yer alıyor. Sosyalde 5’er tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ahlak bilgisi; fende ise 7’şer fizik ve kimya, 6 biyoloji sorusu var. ALES tarzı soruların olduğunu belirten eğitimciler, öğrencilerin bu sisteme alışmasının biraz zaman alacağı görüşünde. Sınav için ‘küçük bir IQ testi’ diyen uzmanlar, Türkçe’de ise tarih ve felsefe gibi diğer derslerin bilgilerinin de yer aldığı paragraf sorularının olduğunu vurguladı.

TYT ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin "sıkça sorulan sorular ve cevapları" resmi sayfası üzerinden yayımlamış, soru örneklerini adaylarla paylaşmıştı. Adaylar, örnek soru kitapçığına ÖSYM’nin resmi sayfasından ulaşıp farklı derslerin soru tarzını inceleyebilirler.



TYT’NİN PUAN HESAPLAMADA ETKİSİ



Adayların, TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise ilgili testlerin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekecek. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40 oranında olacak.



Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.



2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP'ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecek.



Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak.



2018-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekecek.