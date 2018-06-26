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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
26.06.2018 - 11:41, Son Güncelleme:

YKS soruları nasıl olacak? İşte TYT örnek sorular

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YKS soruları nasıl olacak? İşte TYT örnek sorular

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için heyecan dorukta! Bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS’nin ilk oturumu TYT, cumartesi günü gerçekleşecek. Artık son hazırlıklarını yapan üniversite adayları, bir yandan eksik belgelerini tamamlamaya çalışırken bir yandan TYT örnek sorularını inceliyor. İşte, ÖSYM tarafından yayımlanan TYT örnek soruları!

YKS ne zaman? Soruları yerini örnek soru araştırmalarına bıraktı. 2.3 milyon adayı ilgilendiren. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 30 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. YKS’nin ilk oturumu olan ve tüm adayların girmek zorunda olduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yeni sisteme dair kaygıları olan adaylar, TYT’de soruların nasıl olacağını ve puanların nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Peki, YKS soruları nasıl olacak?

30 Haziran’daki sınavın örnek soru kitapçığında 40’ar Türkçe ve matematik, 20 sosyal bilimler (dinden muaflar için ekstra 5 felsefe), 20 fen bilimleri sorusu yer alıyor. Sosyalde 5’er tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ahlak bilgisi; fende ise 7’şer fizik ve kimya, 6 biyoloji sorusu var. ALES tarzı soruların olduğunu belirten eğitimciler, öğrencilerin bu sisteme alışmasının biraz zaman alacağı görüşünde. Sınav için ‘küçük bir IQ testi’ diyen uzmanlar, Türkçe’de ise tarih ve felsefe gibi diğer derslerin bilgilerinin de yer aldığı paragraf sorularının olduğunu vurguladı.

TYT ÖRNEK SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖRNEK SORULAR KİTAPÇIĞI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2018-Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) ilişkin "sıkça sorulan sorular ve cevapları" resmi sayfası üzerinden yayımlamış, soru örneklerini adaylarla paylaşmıştı. Adaylar, örnek soru kitapçığına ÖSYM’nin resmi sayfasından ulaşıp farklı derslerin soru tarzını inceleyebilirler.

TYT’NİN PUAN HESAPLAMADA ETKİSİ

Adayların, TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puan, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise ilgili testlerin her birinden en az 0,5 ham puan almış olmaları gerekecek. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40 oranında olacak.

Geçen yıl ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanı'na (OBP) ilişkin katsayıları yarıya düşürülecek.

2017-ÖSYS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adaylar, 2018-YKS puanları ile bir yükseköğretim programına yerleştirilirken OBP'ye uygulanacak katsayılar yarıya düşürülecek.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak.

2018-YKS'den itibaren özel yetenek sınavı ile öğrenci alan öğretmenlik programlarına başvuru yapabilmek için adayların TYT puanının en düşük 240 bininci başarı sırasına sahip olmaları gerekecek.

 

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