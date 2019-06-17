YKS soru ve cevap anahtarı yayınlandı... TYT'de 1 soru iptal
15-16 Haziran'da üç oturum halinde yapılan YKS soru ve cevapları, ÖSYM tarafından erişime açıldı. Ayrıca ÖSYM, TYT matematik testinde tartışma yaratan bir sorunun da iptal edildiğini duyurdu.
Üniversiteli olmak için 2.5 milyondan fazla adayın katıldığı, 15-16 Haziran'da yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) soru ve cevap anahtarı yayınlandı. Adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabilir.
DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAK
Öte yandan 2019-TYT temel soru kitapçığındaki matematik testinin 7'nci sorusu ÖSYM tarafından iptal edildi. Sorunun değerlendirme dışı bırakıldığı belirtilen açıklamada, “2019-TYT Temel Soru Kitapçığı’ndaki Matematik Testi’nin 7’nci sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir. 2019-YKS Kılavuzu’nun ‘3.10.1. Sınav Puanları Nasıl Hesaplanacaktır?’ maddesinde yer alan ‘Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır’ hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır” denildi.
2019-YKS (TYT, AYT VE YDT) TEMEL SORU KİTAPÇIKLARI VE CEVAP ANAHTARLARI
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