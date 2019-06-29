YKS sonuçları ve tercihleri ne zaman? Tarih ve detaylar belli oldu!

YKS sonuçları bu yıl 18 Temmuz’da açıklanacak. Ardından adaylar zorlu bir sürece dahil olacak: Üniversite ve bölüm seçimi.

Üniversite tercihleri, 23 Temmuz’da başlayacak, 29 Temmuz’da sona erecek. Adaylar tercihlerini T.C kimlik numarası ve şifreleriyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi’nden yapacak.

Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) 150 ve üzeri puan alanlar önlisans, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) veya Yabancı Dil Testi’nde (YDT) ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alanlar ise lisans programlarını seçebilecek.

Bu yıl açıköğretimle birlikte toplam 1 milyon 7 bin 191 kontenjan bulunuyor. Adayların, 24 tercih hakkı var. Kayıtlar, 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta olacak. Kayıtlar bitince boş kalan kontenjanlara, ÖSYM ek yerleştirme yapacak.

KAYDOLMAYACAĞINIZ BÖLÜMÜ YAZMAYIN

ÖSYM, adayları 24 tercihlerini dikkatli sıralamaları konusunda uyarıyor. Buna göre, tercihlerinizi yaparken kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üste, daha sonra istediğinizi ikinci sıraya yazın. Bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralayın. Duruma göre yapabileceğiniz 24 tercihin baştaki birkaçını “Puanım yeterli olmayabilir” endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Ancak kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa listenizde yer vermemeniz yararınıza olacak.

TABLOLARI İYİ İNCELEYİN

Listenizi oluşturmadan önce hangi tablodan tercih yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor. Eğer önlisans programlarından birini tercih edecekseniz Tablo 3’e bakmalısınız. Bunun için TYT’de 150 ve üzeri puana sahip olmalısınız. Lisans programlarını seçmek isterseniz Tablo 4’ü incelemelisiniz. AYT ve YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla alan adaylar bu tablodan tercihlerde bulunabilecek. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının kodları ve adlarıyla, bağlı oldukları üniversite, fakülte ve yüksekokul adlarını tercih sırasına göre yazmalısınız. Uzmanlar, adayların tercih yaparken başarı sırasına bakmalarını tavsiye ediyor.

LİSTE HAZIRLARKEN BUNLARA DİKKAT

Öncelikle tercih edeceğiniz bölümü gerçekten isteyip istemediğinizi sorgulayın. Okuyamayacağınızı düşündüğünüz bölümü “Bir yere yerleşmeliyim” düşüncesiyle kesinlikle yazmayın.

Tercihlerinizi oluştururken yükseköğretim programlarının başarı sıralarını göz önünde bulundurun.

Başarı sıranızın üzerinde ve en çok istediğiniz bölümlere ilk üç sırada yer verebilirsiniz. Orta sıralarda yani 5 ile 18 arası tercihlerde ise, yerleşme olasılığı yüksek olan ve başarı sırasına yakın bölümleri; 19-24 arasına girme olasılığının çok yüksek olduğu bölümleri yazabilirsiniz.

İstediğiniz bölümlerin tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bunlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekiyor. En çok istediğiniz bölümden başlayarak listenizi oluşturun.

Kılavuzu iyi okuyun. Tercih yapacağınız tabloları dikkatli inceleyin. Tablolarda her programın adaylarda aradığı koşullar yer alıyor. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet gibi bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyin. Çünkü programın koşullarını karşılayıp karşılamadığınızı ÖSYM kontrol etmeyecek. Merkezi yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacak. Puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacak.

Başarı sırası barajlarını dikkate almayı unutmayın. Kontenjan boş kalsa dahi, barajın altında bir sıralamadaysanız o bölüme yerleşemezsiniz.

Düşündüğünüz üniversite devlet mi, vakıf mı? Buna dikkat edin. Birçok kişi bu hataya düşüyor. Devlet üniversitesi sanarak maddi durumu eğitim ücretini karşılayamayacak bölümleri, listesine yazabiliyor.

Bölümün sizin için olumlu ya da olumsuz özelliklerini düşünerek son kararı verin. Programları, meslekleri iyi araştırın. O mesleği yapanlarla konuşun, görünmeyen ya da zor yönlerini öğrenin.

Çevrenizden tavsiyeler alın ancak yine de son kararı kendiniz verin. Ailenizin ya da bir başkasının istediği, sizin istemediğiniz bölümleri kesinlikle seçmeyin.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİNİ BİLİN

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezi yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar var. Merkezi yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayar ortamında yapılacak. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

Programa tercih listesinde yer veren adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecek. Puanı yüksek olana öncelik verilecek.

Aday yalnızca bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu, adayın sıralamasına göre girebileceği en üst program olur. Bundan sonra yaptığı tercihler işleme alınmaz.

Kayıt hakkı kazandığınız programı sonradan değiştiremezsiniz. Daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa bile kaydolamazsınız.

Programlara kayıtlar tamamlandıktan sonra üniversiteler boş kalan kontenjanları ÖSYM’ye bildirecek. Bunlara, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. İlk tercih döneminde yerleşen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.