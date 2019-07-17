YKS sonuçları açıklandı... AYT'de 1 soru iptal
15-16 Haziran'da ÖSYM tarafından üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS sonuçları açıkladı. AYT temel soru kitapçığındaki 'Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1' testinin 33'üncü sorusu iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da üç oturum halinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından 2019-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirerek şunları söyledi:
"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."
12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran’da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) 16 Temmuz 2019
Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
AYT'DE BİR SORU İPTAL
Öte yandan 2019-YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1' testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."
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