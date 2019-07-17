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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
17.07.2019 - 09:00, Son Güncelleme:/

YKS sonuçları açıklandı... AYT'de 1 soru iptal

15-16 Haziran'da ÖSYM tarafından üç oturum halinde gerçekleştirilen YKS sonuçları açıkladı. AYT temel soru kitapçığındaki 'Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1' testinin 33'üncü sorusu iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldı.

YKS sonuçları açıklandı... AYT'de 1 soru iptal
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 15-16 Haziran'da üç oturum halinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından 2019-YKS sonuçlarının açıklandığını bildirerek şunları söyledi:
"12 Şubat günü başvuruların alınmasıyla başlayan YKS-2019 süreci, 15-16 Haziran'da sınavların uygulanmasının ardından şu an itibarıyla sonuç açıklanması ile devam ediyor. Adaylarımız sonuçlarını 'https://sonuc.osym.gov.tr' sayfamızdan öğrenebilirler. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ederim."

Adaylar, sınav sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

AYT'DE BİR SORU İPTAL
Öte yandan 2019-YKS Alan Yeterlilik Testi (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk Dili ve Edebiyatı Sosyal Bilimler -1' testinin 33'üncü sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"2019-YKS'ye ait madde analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlanmış, itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiş olup, 16 Haziran'da uygulanan 2019-YKS ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) temel soru kitapçığındaki 'Türk dili ve edebiyatı sosyal bilimler -1' testinin 33 numaralı sorusunun iptal edilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildi."

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