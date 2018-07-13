YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
13.07.2018 - 19:49, Son Güncelleme:

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih

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YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih

YKS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sınava katılım sağlayan binlerce üniversite adayı tarafından araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlığı altında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testini (TYT) gerçekleştiren ÖSYM, sınavlarının bitiminin ardından sonuç tarihini açıkladı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

YKS sınav sonuçları için geri sayım sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleşen YKS sınavlarının ardından sonuç takvimi açıklandı. Peki, YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından belirlenen tarih.

ÜNİVERSİTE SINAVI (YKS) NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başlığı altında Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Temel Yeterlilik Testini (TYT) gerçekleştiren ÖSYM, sınav sonuçlarını değerlendirmeyi tamamladıktan sonra erişime açacak. Sonuçların 31 Temmuz tarihinde açıklanması bekleniyor.

MİLLİ EĞİTİMDEN TERCİH ÇADIRI

Danışmanlık çadırının açılışını gerçekleştiren Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, öğrenci ve velilerin tercih çadırına gelerek haftanın yedi günü 10.00 ve 23.00 saatleri arasında hizmet alabileceklerini belirtti. Şu an lise tercihleriyile ilgili danışmanlık hizmeti verildiğini belirten Savaşçı, tercih dönemlerinde üniversite ve KPSS için de tercih danışmanlığı hizmeti verileceğini söyledi.

Savaşçı, "Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şubemiz tarafından kent meydanındaki tarihi Kale Cami önündeki alanda Tercih Danışmanlığı çadırımız kuruldu. Burada 3 Temmuz-19 Ağustos tarihleri ve 11.00-23.00 saatleri arasında hizmet verilecek. Çadırda, lise ve üniversite tercih işlemlerinde tecrübeli 13 rehber öğretmen değişimli olarak görev yapacak. Danışmanlık büromuzda ortaokul 8’inci sınıftan mezun olan ve lise tercihi yapacak öğrencilerin aldıkları puan doğrultusunda ilgi ve yeteneklerine uygun okulları tercih etmeleri için bireysel ve veli danışmanlığı hizmeti verilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 12’nci sınıftan mezun öğrencilerimiz için de ilgi yetenek ve hedefleri doğrultusunda en uygun üniversite ve bölümü tercih etmeleri için bireysel tercih danışmanlığı yapılacak. Ayrıca velilerimize de danışmanlık hizmeti verilecek. Yine okullarımızda görev yapan rehber öğretmenlerimiz de tüm tercih süreçlerinde öğrenci ve velilerimizin hizmetinde olacak. Şu anda lise tercihlerinde 46 ortaokulda 51 rehber öğretmenimiz, öğrencilerimize hizmet veriyor. Sınava giren tüm öğrencilerimizi tecrübeli öğretmenlerimizin yer aldığı Tercih Danışmanlığı Çadırına bekliyoruz" dedi.

Savaşçı, konuşmasının ardından danışmanlık hizmeti veren öğretmenlerle bir süre sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

BAZI BÖLÜMLER AÇILDI, BAZILARI KAPATILDI

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte kurulması ve kapatılması ile adlarının değiştirilmesi hakkındaki kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlar Kurulu kararıyla 13 üniversite bünyesinde yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.

Buna göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Erciyes Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Erzincan Üniversitesine bağlı Güzel Sanatlar Fakültesi, Gümüşhane Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, İnönü Üniversitesine bağlı Alevilik Araştırmaları Enstitüsü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Necmettin Erbakan Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi, Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesine bağlı Diş Hekimliği Fakültesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Hemşirelik Fakültesi ile Siirt Üniversitesine bağlı Tıp Fakültesi kuruldu.

KAPATILAN YÜKSEKOKULLAR
Söz konusu kararla Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Hitit Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesine bağlı Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu ile Kilis 7 Aralık Üniversitesine bağlı Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu kapatıldı.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
Siirt Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi'nin adı Mühendislik Fakültesi olarak değiştirildi.

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