YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM YKS sınav tarihi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Eğitim
01.05.2018 - 17:35, Son Güncelleme:

YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM YKS sınav tarihi

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YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM YKS sınav tarihi

YKS sınavı ne zaman yapılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Sınav sisteminin değişmesiyle birlikte ilk defa girecekleri YKS sınavını merak eden öğrenciler, sınav öncesi hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte YKS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM YKS sınav tarihi.

Bu yıl ilk kez YGS yerine yapılacak olan YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS sınavında, öğrenciler üniversite hayallerinin peşinden koşacaklar. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte YKS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM YKS sınav tarihi.

2018 YKS NE ZAMAN?

YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alındı. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak.

Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek. TYT 23 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi

AYT: 24 Haziran 2018 Pazar

YDT: 24 Haziran 2018 Pazar

Adayların 23 Haziran Cumartesi günü gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur.

AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.

TYT sınavında Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak.

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