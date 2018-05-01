YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM YKS sınav tarihi
YKS sınavı ne zaman yapılacak sorusu milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Sınav sisteminin değişmesiyle birlikte ilk defa girecekleri YKS sınavını merak eden öğrenciler, sınav öncesi hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte YKS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM YKS sınav tarihi.
Bu yıl ilk kez YGS yerine yapılacak olan YKS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürmeye devam ediyor. Milyonlarca öğrencinin katılım sağlayacağı YKS sınavında, öğrenciler üniversite hayallerinin peşinden koşacaklar. ÖSYM tarafından yayımlanan 2018 sınav takvimiyle birlikte YKS'nin ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, YKS ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM YKS sınav tarihi.
2018 YKS NE ZAMAN?
YGS yerine bu yıl ilk kez uygulanacak olan YKS başvuruları ÖSYM tarafından alındı. Üniversiteye giriş sınavı olarak uygulanacak olan YKS ve TYT, Haziran ayının sonunda gerçekleştirilecek. YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak.
Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek. TYT 23 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi
AYT: 24 Haziran 2018 Pazar
YDT: 24 Haziran 2018 Pazar
Adayların 23 Haziran Cumartesi günü gireceği Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT), yeterliliğe dayalı bir değerlendirme esas alınacak. TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören bütün adaylara uygulanacağı için bütün adaylar için fırsat eşitliği sunacak. YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunludur.
AYT’ye de girmek isteyen adaylar, “Alan Yeterlilik Testleri (AYT)” seçeneğini işaretleyecekler, AYT’ye girmek istemeyen adaylar ise bu seçeneği boş bırakacaklardır.
TYT sınavında Türkçe temel yeterlilik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Sosyal Bilimler (Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Felsefe, Tarih) sorusu, Temel Matematik testindeki 40 soruya ek olarak 20 Fen Bilimleri sorusu (Biyoloji, Fizik, Kimya) olmak üzere toplam 120 soru yer alacak.
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