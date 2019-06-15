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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
15.06.2019 - 08:57, Son Güncelleme:/

YKS maratonu 10.15’te başladı... Adaylar sınavda, aileler bekleyişte

Yaklaşık 2.5 milyon adayın katıldığı YKS maratonu saat 10.15’te başladı. İlk oturum olan TYT'de adaylar, 135 dakikada toplam 120 soru yanıtlayacak. Öğrenciler, istedikleri üniversite için sınavda ter dökerken, ailelerin de dışarıdaki bekleyişi sürüyor. Kimi anneler çocukları için dualar ederken, kimileri de gazete okuyarak zaman geçiriyor.

YKS maratonu 10.15’te başladı... Adaylar sınavda, aileler bekleyişte
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ÖSYM tarafından düzenlenen ve 2 milyon 528 bin 110 adayın başvurduğu 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu bugün saat 10.15’te başladı. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) adaylara 135 dakika süre verildi. Adaylar, bu süre içerisinde Türkçe testinde 40; sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5 olmak üzere toplam 20; temel matematik testinde 40; fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yanıtlamak için uğraşıyor. Aileler ise dışarıda heyecanla çocuklarını bekliyor. Kimi anneler dualar ederken, kimi veliler de gazete okuyarak zaman geçiriyor.

TYT, 12.30’da sona erecek.

YARIN İKİNCİ OTURUM
Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise yarın saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise 15.45’te uygulanacak. AYT’de “Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1” testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak.     

AYT’nin “sosyal bilimler-2” testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak.  

YDT’de de Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde toplam 80 soru yer alacak.     

SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA
Adaylar, yarınki AYT ve YDT’ye katıldıktan sonra sonuçları bekleyecek. ÖSYM, sonuçların 18 Temmuz’da açıklanacağını duyurdu. Yine ÖSYM’nin açıklayacağı takvime ve kılavuza göre tercihler yapılacak.

YKS maratonu 10.15’te başladı... Adaylar sınavda, aileler bekleyişte


KOŞARAK YETİŞMEYE ÇALIŞTILAR
Sınav binalarına saat 10.00’dan sonra giriş yapılamıyor. Bu nedenle bazı adaylar zamanında yetişebilmek için sınav yerine koşarak geldiler. Veliler de öğrencilere “Koş koş” diyerek destek tezahüratlarında bulundular.

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