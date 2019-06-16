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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim Fotoğraf: AA
16.06.2019 - 17:45, Son Güncelleme:/

YKS maratonu bitti

15 Haziran'da başlayan YKS maratonu sona erdi. Adaylar 15 Haziran'da TYT; 16 Haziran'da ise AYT ile YDT'ye girdi. Üç oturumda yapılan YKS'ye toplamda 2 .5 milyon aday katıldı.

YKS maratonu bitti
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sona erdi. 15 Haziran'da 2.5 milyon adayın ter döktüğü Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) ardından 16 Haziran'da yaklaşık 2 milyon aday Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT), 138 bin kişi de Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girdi.

AYT'de 2 milyon 24 bin aday, kendilerine tanınan 180 dakikalık sürede, 40’ar soruluk 'Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1', 'sosyal bilimler-2', 'matematik' ve 'fen bilimleri' testlerini çözdü.

YKS’nin üçüncü ve son oturumu olan YDT'de ise 137 bin 773 aday, kendilerine tanınan 120 dakikada, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça’dan tercih ettikleri bir dilde toplam 80 soruya yanıtladı.

SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA
Sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar, ÖSYM’nin duyuracağı takvime ve kılavuza göre tercihlerini yapacak.

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