YKS maratonu bitti
15 Haziran'da başlayan YKS maratonu sona erdi. Adaylar 15 Haziran'da TYT; 16 Haziran'da ise AYT ile YDT'ye girdi. Üç oturumda yapılan YKS'ye toplamda 2 .5 milyon aday katıldı.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) maratonu sona erdi. 15 Haziran'da 2.5 milyon adayın ter döktüğü Temel Yeterlilik Testi’nin (TYT) ardından 16 Haziran'da yaklaşık 2 milyon aday Alan Yeterlilik Testleri’ne (AYT), 138 bin kişi de Yabancı Dil Testi’ne (YDT) girdi.
AYT'de 2 milyon 24 bin aday, kendilerine tanınan 180 dakikalık sürede, 40’ar soruluk 'Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1', 'sosyal bilimler-2', 'matematik' ve 'fen bilimleri' testlerini çözdü.
YKS’nin üçüncü ve son oturumu olan YDT'de ise 137 bin 773 aday, kendilerine tanınan 120 dakikada, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça’dan tercih ettikleri bir dilde toplam 80 soruya yanıtladı.
SONUÇLAR 18 TEMMUZ’DA
Sınav sonuçları 18 Temmuz’da açıklanacak. Adaylar, ÖSYM’nin duyuracağı takvime ve kılavuza göre tercihlerini yapacak.
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