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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
30.06.2018 - 01:20, Son Güncelleme:

YKS maratonu başladı... Bol şans gençler

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YKS maratonu başladı... Bol şans gençler

Bu yıl ilk defa uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor. 15 dakika kuralı bu sınavda da uygulanacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak, saat 10.00’dan itibaren de salonlara kimse alınmayacak. Yarın da sabah AYT (Alan Yeterlilik Testi), öğleden sonra ise YDT (Yabancı Dil Testi) yapılacak. YKS’de 2 milyondan fazla aday üniversiteli olmak için yarışacak.

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu sene ilk defa düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün saat 10.15’te başlıyor. İkinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) yarın saat 10.15’te, Yabancı Dil Testi (YDT) ise aynı gün saat 15.45’te düzenlenecek. Adaylar sabah oturumlarına saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra ise 15.30’dan sonra sınav binasına alınmayacak. Ayrıca ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotunda adayların sınav giriş belgesi ve fotoğraflarının yer aldığı kimlik belgelerini sınava giderken yanlarında bulundurması gerektiği hatırlatıldı. TYT’ye 2 milyon 381 bin 784, AYT’ye 2 milyon 19 bin 853, YDT’ye ise 131 bin 453 aday başvuru yaptı.

SONUÇLAR 31 TEMMUZ’DA
TYT’de adaylara Türkçe ve temel matematik testlerinden 40’ar; sosyal ve fen bilimlerinden ise 20’şer olmak üzere toplam 120 soru yöneltilecek. AYT’de ise Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1, sosyal bilimler-2, matematik ve fen bilimleri testlerinden 40’ar soru çıkacak. YDT adayları da 80 soru cevaplayacak. Sonuçlar ise 31 Temmuz’da açıklanacak.

SAKİN OLUN KENDİNİZE GÜVENİN
YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç dün sosyal medyadan paylaştığı mesajında YKS’de tüm adaylara başarılar diledi. Saraç mesajında şöyle dedi: “Yıllardır emek vererek çalıştığınız bu sınav, biraz da sakinlik, kendine güven ve bedenen sağlıklı olmayı gerektiriyor. Başarılı bir sınav için bu üç noktaya da özen göstermenizi isterim. Ama bütün bir hayatı göz önüne getirdiğinizde, hayat başarısının sadece gireceğiniz bu sınava bağlı olmadığını da unutmayın. Başarı çok çalışmak kadar, olumlu düşünceler, azim ve sabır da ister. Bu süreçte sizlere büyük emek ve destekler veren değerli aileniz eminim bütün bu duyguları benimle paylaşıyor.”

TOPLU TAŞIMAYA SINAV AYARI
YKS nedeniyle bazı illerde toplu taşıma için sefer sayıları arttırılırken, İstanbul’da ise Büyükşehir Belediyesi tarafından YKS adaylarına ve sınav görevlilerine toplu taşımaların ücretsiz olacağı duyuruldu. Ücretsiz ulaşım İETT, özel halk otobüsleri, Otobüs AŞ, metrobüs, Şehir Hatları vapurları, metro, hafif metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay ve tünelde geçerli olacak. Ayrıca belediyeler tarafından vatandaşlara çağrıda bulunularak, sınav saatlerinde gürültü yapmamaları istendi.

428 TIR VE 1 UÇAKLA EVRAK NAKLİ
ÖSYM, sınav evrakının naklinde 428 TIR ve bir uçak kullandı. Sınav evraklarının hazırlanması, basımı ve paketlenmesi 40 gün sürdü. 4 milyon 548 bin 224 adet sınav kitapçığı ve cevap kâğıdı basıldı. 150 bin sınav evrakı kutusu kullanıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer’in açıklamasına göre, TYT ve AYT oturumlarının her birinde 350 bin sınav güvenlik görevlisi çalışacak.

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