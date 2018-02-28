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    YKS kılavuzu açıklandı

    Hürriyet Eğitim
    28.02.2018 - 15:45 | Son Güncelleme:

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kılavızu açıklandı. YKS için 1 Mart’ta başlayacak başvurular, 21 Mart’a kadar devam edecek.

    Kılavuzda yer alan bilgilere göre, YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar isteğe bağlı. 2017-2018 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okumakta olan öğrenciler; ortaöğretim kurumlarının son sınıflarında beklemeli durumda bulunanlar; ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olanlar; ortaöğrenimlerini yurt dışında tamamlayıp durumları yukarıdakilerden birine uyanlar 2018-YKS’ye başvurabilecekler. 

    Ayrıntılar geliyor…

    2018 YÜKSEKÖGRETİM KURUMLARI SINAVI (YKS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    Etiketler: ÖSYM , Kılavuz , Başvuru
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