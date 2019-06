YKS için son uyarılar

ÜNİVERSİTEYE giriş için 2 milyon 446 bin 51 adayın başvurduğu Temel Yeterlilik Testi (TYT) 15 Haziran’da, 1 milyon 985 bin 689 öğrencinin katılacağı Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 134 bin 323 kişinin gireceği Yabancı Dil Testi (YDT) ise 16 Haziran’da uygulanacak. Uzmanlar, son düzlükte ders çalışmak yerine soru çözülmesi gerektiğini söylüyor. Bedensel ve zihinsel olarak yorucu aktivitelerden uzak durulmasını öneren eğitimciler, sınava girilecek binayı önceden görmekte yarar olduğunu ve sınava giderken rahat kıyafetler tercih edilmesi gerektiğini vurguluyor. Üsküdar ve Maltepe üniversiteleriyle, Uğur ve Nesibe Aydın okulları uzmanlarının adaylara son günler ve sınav için uyarıları şöyle:

DENEME SINAVI ÇÖZÜN

- Yoğun bir ders çalışma programı yerine soru çözümlerine odaklanın. Bol bol deneme sınavı yapın.

- Bu günlerde yeni konu çalışmaktan ziyade zihninizde tam oturmamış konular varsa onları tamamlayın.

- Sınavdan önceki günü dinlenmeye ayırın.

- Mutlaka sınav yerinizi görün.

- Negatif konuşan kişilerden uzak durun.

- Uyku ve beslenme düzenine de dikkat edin.

- Bedensel ve zihinsel olarak yorucu aktivitelerden sınav öncesinde uzak durun.

- Sınav sabahı alışık olmadığınız kahvaltı yerine rutin kahvaltınızı edin. Alışkın olmadığınız yiyecek, ilaç ve vitaminleri kullanmayın.

- Giriş belgenizi akşamdan hazırlayın.

- Sınava giderken rahat kıyafetler tercih edin.

- En geç yarım saat kala sınav yerinde olun. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00’dan sonra; öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

UZUN SORULARDAKİ İPUÇLARINDAN YARARLANIN

- Sınav anında heyecan ve kaygı durumunda nefes egzersizleri yapabilirsiniz. Arada derin nefesler alarak kendinizi rahatlatın.

- Deneme sınavlarında uyguladığınız sistem ne ise gerçek sınavda da onun üzerinden ilerleyin.

- Zamanı doğru kullanın. Zorlandığınız soruyu sonraya bırakın. Turlama yöntemi zamanı verimli kullanmanız açısından size kolaylık sağlayacaktır. İlk olarak yapabildiğiniz sorular üzerinden ilerleyin, yapamadıklarınızı ikinci tura bırakırsanız bir soru üzerinde çok fazla zaman harcamaktan da kurtulmuş olursunuz.

- Soruları çözerken verileri iyice okuyun. Tüm verileri değerlendirin, sorunun ne istediğini tam olarak anlayın.

- Soru içinde geçen ipuçlarından yararlanmayı bilin. Unutmayın; bir soru ne kadar uzunsa, içinde o kadar ipucu vardır.

- Zaman kaybı ve kaydırma riskine karşı cevapları önce soru kitapçığına, ardından hemen cevap kâğıdına işaretleyin.

BU YIL PIERCİNG SERBEST

ÖNCEKİ yıllarda birçok adayın sınavının iptaline neden olan toka, piercing gibi bazı eşyalar, bu yıl sorun olmayacak. ÖSYM’nin açıkladığı YKS kılavuzuna göre adayların sınava girerken yanında olabilecek veya alınamayacak eşyalar şöyle:

Sınava getirilebilecekler: Alyans, şeffaf numaralı gözlük, başörtüsü için kullanılan boncuklu-boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka, basit piercing, şeffaf pet şişe içerisinde su.

Getirilemeyecekler: Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep bilgisayarı, bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, çanta, cüzdan, kredi kartı gibi her türlü manyetik kart, her türlü kesici ve delici alet ile ateşli silah, her türlü saat, sözlük işlevi olan aygıtlar, müsvedde kâğıt, defter, kitap, sözlük, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dahil cam eşya, kalem, silgi, kalemtraş, hesap cetveli, hesap makinesi, kurum kimlik kartları, kulaklık ile bluetooth özellikli cihazlar, basit olmayan her türlü ev ve araç anahtarı, anahtarlık ve plastik içerikli eşya, yiyecek-içecek, bilezik, küpe, her türlü taşlı yüzük, broş ve benzeri takılar ile ÖSYM’den resmi izin alınmamış ilaç, gıda ve her türlü cihaz.

UZMANLARDAN ADAYLARA YKS TAVSİYELERİ

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) kısa bir süre kaldı. Bazı öğrenciler çalışmalarını tamamladı, bazıları ise henüz çalışıyor. Öğrencilerden stratejilerini değiştirmemelerini isteyen uzmanların en önemli uyarısı ise olumsuz düşüncelerden sıyrılmaları. Doğa Koleji Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Başkanı Sibel İzgiman, son hafta da ders çalışmaya devam etmek isteyen öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Adaylara son hafta sınav stratejilerini değiştirmemelerini söyleyen İzgiman’ın önerileri şöyle:

“Hangi teste ne kadar zaman ayıracağınıza ve hangi bölümden başlayacağınıza karar vermiş bir şekilde sınava girin. Son hafta çözdüğünüz deneme sınavlarında, tüm sene boyunca yapmış olduğunuz gibi, yanlış ve boş soruları kontrol edin. Dilerseniz konu tekrarı da yapabilirsiniz, ancak cuma günü dinlenmeye zaman ayırın ve günlük rutininizi bozmayın. Özel bir program yapmanıza gerek yok. Bilmediğiniz yerde yemek yememeye dikkat edin ve ağır sporlar yapmayın.”

YKS, 15-16 Haziran’da yapılacak. Bazı öğrenciler ders çalışmayı bıraktı, sınavı bekliyor. Bazıları ise çalışmaya devam ediyor. Uzmanlar hala ders çalışan öğrencilere, stratejilerini değiştirmemelerini öneriyor. En önemli uyarı ise olumsuz düşüncelerden uzak durulması.

‘YORUM GÜCÜNÜ ÖLÇECEK SORULARLA KARŞILACAKSINIZ’

Lisenin matematik bölüm başkanı Arzu Uz, sayısal ve eşit ağırlık alanlarından tercih yapacak öğrenciler için şu tavsiyelerde bulundu:

“Sınava girecek öğrenciler, sistemin değişmesiyle birlikte hem Türkçe okuryazarlığı hem de yorum gücünü ölçen sorularla karşılaşıyor. Tıp ya da mühendislik bölümlerinde okumak isteyenlerin matematik ve fen bilimleri testlerini çözmesi gerekirken; hukuk, psikoloji gibi bölümleri isteyenlerin ise matematik, edebiyat ve sosyal bilimler-1 testlerini çözmeleri gerekiyor.”

‘SON 5 YILIN SORULARINA BAKIN’

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Eda Dağdelen ise “Öğrenciler, son günlerde beş yılın çıkmış sorularını çözebilir. Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) genellikle sorular anlama ve yorumlama üzerine geliyor. Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) ise geçmiş yıllarda sıklıkla sorulan sanatçılara ve eserlere son tekrar için bakabilirler. Konu çalışmak yerine sene içinde öğretmenlerinden öğrendikleri şifrelemeler ve ipuçlarına tekrar bakmaları yararlarına olacaktır. Sınav sırasında kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dahil) sınav salonundan çıkmak yasak. Adaylar, TYT’nin ilk 100 dakikası, AYT’nin ilk 135 dakikası, Yabancı Dil Testi’nin ise (YDT) ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemeyecek” dedi.

ZAMAN KULLANMA STRATEJİNİZE GÜVENİN

MEF Lisesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün öğrencilere son tavsiyeleri ise şöyle:

- Sınavda zaman sorunu yaşamamak için her denemede kendinize özgü uyguladığınız ve geliştirerek son haline getirdiğiniz zaman kullanımı stratejinize güvenin.

- Soruda sadece istenene odaklanın. Gereksiz ayrıntılar arasında kaybolmaktansa, soru sizden ne isti-yorsa onun üzerinde yoğunlaşın.

- Tüm şıklar önemli, okuyun. Bütün seçenekleri okumadan cevabı işaretlemeyin, özellikle seçeneklerde anlamını bilmediğiniz sözcük varsa daha dikkat edin.

- Uzun paragraflarda önce soru kökünü okumanız soruyu çözmenizde zaman kullanımınıza katkı sağlayacaktır.

- Şıklarda kuvvetli çeldiriciler olabilir. İki seçenek birbirine çok benziyorsa büyük bir ihtimalle ikisi de doğru cevap olmayabilir. Diğer seçenekleri iyi okuyarak aradaki ayrıntıyı yakalamalısınız.

- Seçeneklerde bazen, çoğunlukla, bazıları gibi ifadeler geçiyorsa bu seçeneklerin doğru olma ihtimali yüksektir. Ya da şıklarda hepsi, her zaman, hiçbiri gibi genellemeler varsa bu seçeneklerin yanlış olma ihtimalinin de yüksek olabileceğini düşünebilirsiniz.

- Emin olmadığınız soruları asla işaretlemeyin.

- Kodlama hatası ve kaydırma yapmamak için her sorudan sonra cevabı optik forma işaretleyin.

- Bir soruya takılıp kalmayın. Zor soru yapan değil çok soru yapan kazanacak.

- İyi bir zamanlamayla turlayabilirsiniz. Sınavda mutlaka turlama tekniğini kullanmaya çalışın. Yapamadığınız ve şüpheli olduğunuz sorulara belli bir işaret koyarak birinci turdan sonra tekrar kontrol edin.

- Yanlış olduğundan emin olmadıkça ilk tahminde bulunduğunuz cevabı değiştirmeyin.

- Çok kolay ve ‘Bu da olur mu?’ denilecek türde sorular olabilir. Bunları aynı önem düzeyiyle çözün.

- Belirli periyotlarla derin nefes alarak, birkaç saniye tutup yavaş yavaş verin, beyninize daha çok oksijen yollayın.

- Sınavda dikkatiniz dağıldığında soruyu tekrar okumak yerine 10-15 saniye dinlendikten sonra soruya dönün.

- Altı çizili sözlere dikkat edin. Olumsuz soru köklerindeki olumsuz sözcüklerin (değildir, olmamalıdır...) altının çizili olduğunu hatırlayın.

- Seçeneklerden sorunun çözümüne gitmek, çoktan seçmeli sınavlarda diğer bir alternatif olabilir. Yüzde yüz emin olmadığınız bazı sorularda seçenekleri eleyerek doğru cevabı yakalayabilirsiniz. Ancak bunu bilgiye dayalı olarak yapmalısınız.

- Sınavda, değiştiremeyeceğiniz dış etkenlerden dolayı dikkatinizin dağılmasına izin vermeyin. Moralinizi bozmadan sadece çözeceğiniz soruyla ilgilenin.

- Sınav hazırlık sürecinde kaygılı konuşmalar bulaşıcıdır ve gerginlik yaratabilir. Olumlu insanlarla birlikte olun ve olumlu düşünün. Negatif bakış açılarının insanları olumsuz etkilediğini, insanın psikolojisini bozduğunu unutmayın.

- Düzenli uyumak, sağlıklı beslenmek, hafif egzersizler yapmak ve olumlu düşünmek sınav performansınıza katkı sağlayacaktır.