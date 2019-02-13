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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
13.02.2019 - 11:46, Son Güncelleme:/

YKS için ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayımlandı

ÖSYM, 2019-YKS ile ilgili 76 tane sıkça sorulan sorular ve cevapları, internet sitesinden yayımladı.

YKS için ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayımlandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile ilgili ‘sıkça sorulan sorular ve cevapları’ yayımlandı. ÖSYM'nin internet sitesinden, kamuoyunda anlaşılmayan hususlara açıklık getirmek için YKS ile ilgili 76 ‘sıkça sorulan soru ve cevabı’ paylaşıldı. Buna göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin 2'nci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin 3'üncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için başvuru yapabilecek. Adaylar, sınavın sabahki oturumlarında saat 10.00'dan, öğleden sonraki oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Kimlik ve güvenlik kontrolleriyle salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az bir saat önce hazır bulunmaları gerekecek.

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden edinebilecek. Sınava giriş belgeleri ayrıca adayların adreslerine gönderilmeyecek. Sınav merkezi tercihleri alanlarına, adayın adresinde yer alan merkez ile okulunun bulunduğu merkez veya bu merkezlere yakın olarak ÖSYM tarafından belirlenen sınav merkezlerinden biri yazılabilecek. Bunun dışında tercihte bulunulamayacak.

Sınav evrakı dağıtıldıktan sonra adayların, TYT'de sınav süresinin ilk 100 dakikası, AYT'de sınav süresinin ilk 135 dakikası, YDT'de sınav süresinin ilk 90 dakikası tamamlanmadan ve her bir sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecek.

TYT PUANININ, YKS PUAN TÜRLERİNİN HESAPLANMASINDAKİ KATKISI YÜZDE 40
Adayların, TYT puanının hesaplanabilmesi için Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0.5 ham puan, AYT ve YDT'de ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için ise ilgili testlerin en az birinden en az 0.5 ham puan almış olmaları gerekecek. TYT puanının, YKS puan türlerinin (SAY, SÖZ, EA, DİL) hesaplanmasındaki katkısı yüzde 40 oranında olacak.

Geçen yıl YKS puanıyla ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen veya özel yetenek sınavı sonucu kayıt olan adayların Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecek. 2018-YKS puanıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilen ancak kayıt yaptırmayan adayların da OBP ile ilgili katsayıları yarıya düşürülecek.

Tıp, hukuk, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik programlarına yerleştirme için başarı sıralaması şartı devam edecek. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden yükseköğretim programlarına TYT puanı ile başvurulacak,

Birden fazla ortaöğretim kurumundan diploması olanlar ile en az bir diploması olup 2018-2019 öğretim yılı içinde bir başka diploma alabilecek durumda olanlar, YKS değerlendirme işlemlerinde kullanılmak üzere bu okullardan birisini seçecek. Adayların, bu bilgilerini 18-26 Haziran tarihlerinde ÖSYM'nin ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresinden onaylamaları da gerekecek.

GEÇ BAŞVURU GÜNÜNDE OTURUM EKLEME YAPILABİLECEK
12 Şubat-6 Mart tarihlerinde yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlara geç başvuru gününde ekleme yapılabilecek. Ancak bu tarihlerde yapılan başvuruda seçilmiş olan oturumlar, geç başvuru gününde değiştirilemeyecek ve silinemeyecek. Adaylar, sınav merkezi tercihlerini başvuru süresi içinde veya 21-22 Mart tarihlerinde ‘https://ais.osym.gov.tr’ internet adresindeki ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'nden kendileri güncelleyebilecek. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamayacak. Engelli ve sağlık sorunu olan adayların devlet ve üniversite hastanelerinden alınacak raporları kabul edilecek.

2019-YKS SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIN

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