YKS geç başvuru süreci sona erdi… YKS ne zaman?

ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan YKS (Yükseköğretim Kurumlar Sınavı) geç başvuruları 4 Nisan Çarşamba günü alındı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte hem yeni sistemin detayları hem de YKS 2018 tarihleri merak konusu oldu. 2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2018-YKS) ilişkin detaylar ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yayımlan ‘Sıkça Sorulan Sorular’ sayfasında yer alıyor.

YKS başvuru süresi sona erdikten sonra sınav merkezi tercihimi değiştirebilecek miyim?



Adaylar, sınav merkezi tercihlerini, başvuru süresi içinde veya 6-11 Nisan 2018 tarihleri arasında (11 Nisan 2018 saat 23.59’a kadar) ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) kendileri güncelleyebilirler. Bu süre bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik

yapılamaz.

YKS TARİHLERİ VE SÜRELERİ

YKS, üç oturumlu düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), tüm adaylar için zorunlu olacak. Adaylar, isterlerse YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ve YKS'nin üçüncü oturumu olan Yabancı Dil Testi'ne (YDT) girmek için de başvuru yapabilecek.

TYT 23 Haziran Cumartesi, AYT ve YDT 24 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sınavlar ne zaman yapılacak ve süresi ne olacaktır?



TYT: 23 Haziran 2018 Cumartesi – 135 dakika

AYT: 24 Haziran 2018 Pazar - 180 dakika

YDT: 24 Haziran 2018 Pazar - 120 dakika



YKS’de baraj puanı var mı?



TYT’de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilirler. TYT’ de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilirler