YKS ek yerleştirme kılavuzu yayınlandı: Üniversite ek tercihleri ne zaman?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme tercihleri alınacak. Adaylar, ek yerleştirme için tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan ek yerleştirme kılavuzuna göre yapacak. 2019-YKS merkezi yerleştirmede bir bölüme yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmeden yararlanamayacak. Peki, Üniversite ek tercihleri ne zaman alınacak?
ÖSYM, üniversiteli olmak için YKS’ye giren ve merkezi yerleştirmede bir bölüme giremeyen öğrenciler için yapılacak ek yerleştirme tarihlerini açıkladı. 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak. İşte, YKS ek yerleştirme süreciyle ilgili bilgiler
Adaylar, 5-11 Eylül’de T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin internet adresinden tercihlerini yapabilecek.
EK YERLEŞTİRMEDE TERCİH ÜCRETİ 20 TL OLARAK AÇIKLANDI
Adaylar, ek yerleştirme için tercihlerini ÖSYM’nin internet sitesinde yayınlanan ek yerleştirme kılavuzuna göre yapacak. Ek yerleştirme ücreti ise 20.00 TL olarak belirlendi. Adayların, bu ücreti, 12 Eylül saat 23.59’a kadar yatırması gerekiyor. Yatırmayanların tercihleri geçersiz sayılacak, yerleştirme işlemine alınmayacak. Şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacak.
24 TERCİH HAKKI VAR
2019-YKS merkezi yerleştirmede bir bölüme yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmeden yararlanamayacak. Sadece merkezi yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş adaylar, başvurabilecek. 2019-YKS'de özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabilecek. Adaylar, 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabilecek. TYT puanı 150 ve üzeri olanlar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebilecek. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olanlar ise, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını da listelerine yazabilecek.
KAYITLAR 23 EYLÜL’DE BAŞLAYACAK
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül arasında olacak. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül’de yapılacak. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacak. Kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunlu. Bu sürede kayıt için başvurmayan veya işlemlerini tamamlamayanlar kayıt haklarını kaybedecek.
2019-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
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