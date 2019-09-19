YKS ek tercih sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? ÖSYM ek yerleştirme sonuçları
Yerleştirme sonuçlarına odaklanan pek çok kişi YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den yapılacak olan açıklamaları beklemeye başladı. Üniversite eğitimi almak isteyen pek çok kişinin araştırdığı YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM tarafından erişime açılacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
YKS ek tercih sonuçları, ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrencilerin erişimine açılacak. YKS ek tercih sonuçları ile birlikte durumlarını gözden geçirecek olan adaylar, buna göre yeni sınav dönemi için hazırlanıp hazırlanmama kararı verecek. Peki, YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı bilgiler
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20 Eylül tarihinde alınan YKS ek tercihlerinin sonuçları 28 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Aynı süreç bu yıl da göz önünde bulundurulursa, YKS ek tercih sonuçlarının 19 Eylül Perşembe günü, yani bugün açıklanacağı söylenebilir.
Sonuçlarla ilgili resmi açıklama geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.
71 BİN BOŞ KONTENJAN
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversite yerleştirmeleriyle ilgili yayınladığı rapora göre, üniversitelerde 71 bin 233 kontenjan boş kaldı. Buna göre, 2019 için ayrılan 824 bin 694 kontenjanın 753 bin 461’ine yerleştirme yapılarak, doluluk oranı yüzde 91.36 oldu. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak.
|2006
|2017
|2018
|2019
|ÖSYS’ye Başvuran Aday Sayıları
|1.678.383
|2.265.844
|2.381.412
|2.528.031
|Önlisans Programlarının Kontenjanları
|202.027
|436.904
|354.859
|376.940
|Lisans Programlarının Kontenjanları
|200.128
|473.767
|484.631
|447.754
|Toplam (Örgün) Kontenjan Sayısı
|402.155
|910.671
|839.490
|824.694
KAYITLAR 23 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Sonuçların 19 Eylül tarihinde açıklanması halinde okullara kayıtlar 23 Eylül itibariyle başlayabilecek. Kayıtların internet üzerinden tamamlanacağı tarih 25 Eylül, okul üzerinden tamamlanacağı tarih ise 27 Eylül olacak.
ÜNİVERSİTE KAYIT BELGELERİ NELER OLACAK?
a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi
b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)
c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf
d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge
e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri
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